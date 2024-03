Albiach sostiene que la decisión de Sánchez de renunciar a los Presupuestos "es unilateral y no compartida con Sumar"

En Comú Podem, el partido que lidera Jéssica Albiach, propició ayer junto a Junts per Cataluña la caída de los Presupuestos del Govern pactados entre Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y el Partido Socialista de Cataluña (PSC). Mantuvieron hasta el final su 'no' al Hard Rock, el macroproyecto de hotel-casino en Tarragona por su impacto ecológico y por los beneficios fiscales para las empresas del juego.

"Estamos hablando de ser Las Vegas europeo, es el casino más grande de Europa", detalla Albiach en 'Más de uno'. Al hilo de esto, asegura que el macroproyecto consumiría tanta agua como una ciudad de 30.000 habitantes, "cuando estamos pasando la peor sequía de nuestra historia". Además, apunta que los casinos traen delincuencia e inseguridad y que lo que ella quiere es que los jóvenes catalanes tengan trabajos de calidad y no precarios.

"Yo misma se lo trasladé al president Aragonés, que eso no podía ser así", dice. Pero además, el proyecto de Presupuestos era "para nada ambicioso" y "que no atendía a los principales retos que actualmente tiene Cataluña" como es la sanidad, de educación, vivienda y la necesidad de renovables, donde Cataluña está "a la cola de España".

Albiach no entiende por qué los socialistas se empeñan en que el macroproyecto de Hard Rock salga adelante; "me cuesta entender que una persona como Salvador Illa, que viene de ser ministro de Sanidad en medio de la pandemia, que es perfectamente consciente que las adicciones, la ludopatía, son el principal problema de la salud pública que afecta principalmente a los jóvenes y familias que están en una situación vulnerable, ponga como línea roja que se apruebe el casino más grande de Europa".

En definitiva, En Comú Podem quiere "defender a la gente joven, tener trabajo de calidad, hacer un uso responsable del agua en la peor sequía que hemos tenido nunca".

La legislatura de Aragonés estaba "agotada"

Jéssica Albiach recuerda que en el Parlament catalán hay ocho grupos parlamentarios, pero "el señor Aragonés solo ha sido capaz de llegar a un acuerdo con un grupo parlamentario". Por eso, critica que quieran depositar en ella la carga del fracaso, cuando la obligación y responsabilidad de un presidente es construir mayorías suficientes para aprobar unos Presupuestos.

En su opinión, Aragonés se quedó en minoría absoluta tras la ruptura de su gobierno con Junts. También, ha llegado tarde a la crisis de la sequía y en Cataluña existe una grave crisis educativa. Por tanto, "esta legislatura estaba agotada" por culpa de un president, Aragonés, "incapaz de llegar a acuerdos con otros grupos que no sean el PSC".

Con todo ello, denuncia la "profunda irresponsabilidad" de Aragonés al plantear ayer unos Presupuestos sin tener los votos suficientes para sacarlos adelante.

"Los Presupuestos no pueden depender de las citas electorales"

Al respecto de los Presupuestos Generales del Estado, Albiach considera "muy triste" que Illa no sólamente haya dejado caer los Presupuestos de Cataluña, sino que también de alguna manera, por extensión, se hayan arrastrado los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

La líder de En Comú se mantiene prudente, pero admite que le cuesta entender que el Gobierno no trate de negociar los Presupuestos de este año. "Creo que la obligación de un gobierno es intentarlo hasta el ultimísimo minuto porque estamos hablando de las cosas del comer, que son muy importantes", defiende.

Al hilo de esto, pone de ejemplo la actitud dialogante de su partido, pues "si en Cataluña ha habido Presupuestos desde 2017 ha sido gracias a nosotros, incluso con fuerzas políticas con las que no compartíamos sus posicionamientos" y coincidiendo, también con elecciones.

Así, defiende: "los Presupuestos no pueden depender de las citas electorales, incluso menos los Presupuestos Generales del Estado".

Jéssica Albiach insiste en aclarar que "la decisión de no trabajar los Presupuestos Generales del Estado del 2024 es una decisión unilateral del PSOE, no es una decisión compartida con Sumar", por lo que la tomó Sánchez sin pedirle criterio a Yolanda Díaz.

En cualquier caso, el hecho de que no haya PGE en 2024, una decisión que personalmente no comparte, "no quiere decir que la legislatura esté en peligro", señala.