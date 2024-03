Raquel Sans: "No tememos a Puigdemont porque ya se presentó a las elecciones en 2021 y quedó tercero"

El president Pere Aragonès está en el Govern porque, aunque el PSC ganó las autonómicas, sumaban los independentistas, por lo que hubo un pacto de Junts con ERC. Gobernaron en coalición durante año y medio, después rompieron el acuerdo y ERC comenzó a gobernar en minoría. Para los Presupuestos de este año se necesitaban los votos de PSC, así que ERC volvió a pactar con ellos, pero cuando llegó el momento de pactar con En Común, no se llegó a un acuerdo. El resultado: elecciones anticipadas el próximo 12 de mayo.

A partir de ahora, comienza el análisis: ¿Qué pasará con Carles Puigdemont, será o no candidato? ¿Cómo afectará al ámbito estatal? El mismo día de la convocatoria electoral en Cataluña, el Gobierno renunciaba a presentar los Presupuestos Generales del Estado y anunciaba que comenzaría a trabajar ya en los de 2025. El Ejecutivo entiende que de este momento a que pasen las elecciones en País Vasco, Cataluña y europeas, la mayoría parlamentaria del Congreso de socialistas, Sumar, PNV, etc, es una mayoría que queda en cese temporal porque si hay competición electoral, los socios de Sánchez no van a apoyar los proyectos del PSOE.

Pero, ¿por qué ERC ha decidido adelantar las elecciones antes que continuar con los presupuestos de este año prorrogados? La pregunta la ha respondido Raquel Sans, la portavoz de ERC, que en 'Más de uno' con Carlos Alsina ha explicado que los presupuestos eran los más "expansivos de la historia de la Generalitat" porque se trataba de 2.400 millones de euros que iban dirigidos a Educación, Sanidad y demás necesidades del sector público, como plazas en residencias, la sequía, etc: "Trabajamos para presentarlos, pero es obvio que no existe una mayoría que quiere que sigan hacia adelante, por lo que lo que hizo Aragonès fue un ejercicio de responsabilidad y de pensar en el país".

"Cuando la sequía impacte en las viviendas, vamos a echar en falta esos millones"

Uno de los puntos de la no aprobación de esos presupuestos que más preocupa al Govern de ERC es el que atañe a la lucha contra la sequía, ya que las cuentas incluían más de mil millones de euros dirigidos a generar infraestructuras para paliar este contexto: "Esos mil millones los vamos a echar en falta cuando la sequía se vaya alargando y tengamos que aplicar restricciones en el consumo de agua. Cuando eso tenga impacto directo en las viviendas de la gente, lo vamos a echar en falta".

¿Temor a Puigdemont?

A pesar de que el partido con el que más se entiende ERC es con el PSC, Sans asegura que han construido mayorías con distintos actores porque las mayorías absolutas "han pasado a mejor vida" y hay que ser capaces de tejer acuerdos con distintos actores políticos pensando siempre en la ciudadanía.

Respecto a si desean que Carles Puigdemont se presente como candidato por Junts, desde ERC dicen que sí, que quieren que todas las personas que quieran presentarse puedan hacerlo y que, de hecho, "en ERC hemos trabajado para acabar con esta represión que afecta al president Puigdemont, pero que también afecta a nuestra secretaria general, que seis años después sigue en el exilio".

Sans asegura que el posible regreso de Puigdemont a España no ha motivado el adelanto electoral y que desde ERC no tienen ningún temor a que el expresident se presente porque, de hecho, ya se presentó como candidato en las elecciones de 2021 y quedó tercero: "Trabajamos para que puedan presentarse todas las personas que han sido represaliadas, y por eso nosotros trabajamos para la ley de amnistía. Dijimos que la ley de amnistía tendría que estar aprobada ya y no fuimos nosotros quienes demoraron en el tiempo la aprobación porque nosotros creemos que todo el mundo que quiera presentarse tiene derecho a hacerlo".