DÍA 2

Guille relata en Más de uno cómo está siendo su segundo día de cuarentena por el coronavirus. Explica lo importante que es para él la videoconsola, que le permite estar conectado con sus amigos. "La consola para los adultos es como el demonio, pero no tienen en cuenta que así me comunico con mis amigos, que no les veo desde que quitaron las clases", apunta.