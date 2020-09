Canciones con historia: La verdad detrás de 'California Dreamin'

Sara Iturbide nos cuenta en Más de uno la historia que hay detrás de la canción 'California Dreamin', de The Mamas and the papas.

La canción 'California Dreamin' del grupo The Mamas and the papas, que eran abanderados del movimiento hippie e inmortalizaron la idílica imagen de California.

Hay mucha gente que encuadra este tema como una canción veraniega. Pero si nos fijamos en la letra, todo sucede en un "winters day" en un día de invierno. John y Michelle Phillips, escribieron esta canción cuando aun no habían formado el grupo The mamas and the papas, y vivían en la fría Nueva York. Esta canción nace de la nostalgia que sentía ella por el buen tiempo, y el ambiente de California.

Además esta canción contiene un solo de flauta muy poco común en el estilo pop de la época. Para grabarlo John salió al pasillo del estudio de grabaciones buscando a algún músico que lo hiciera y se encontró con el jazzista BudShank, que captó rápidamente la idea y en una sola toma grabó su parte.