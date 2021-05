Canciones con historia: 'Blowin in the wind' el himno protesta de Dylan

Hoy homenajeamos a Bob Dylan, que cumple 80 años, aprendiendo cuál es la historia detrás de 'Blowin in the wind', uno de los grandes clásicos del artista. En concreto, este tema que catapultó la popularidad del joven fue publicado en 1963, en su segundo álbum: 'The Freewheelin'.

Un joven Bob Dylan de 20 años estaba en una cafetería cuando creó esta canción inspirado por la melodía de un espiritual negro, un canto que los esclavos que huían de los Estados Unidos solían cantar desde sus nuevos hogares en Canadá. Esta canción, cargada de preguntas cuyas respuestas se las lleva el viento, estuvo relacionada con la lucha por los derechos civiles y los deseos de cambio propios de los jóvenes de la época, y esto le impulsó como un creador de temas protesta.

'Blowin in te wind', ha sido versionada por muchos artistas: los Beatles, Elvis Presley, Sam Cooke, The boss… y fue utilizada en multitud de ocasiones para criticar la guerra de Vietnam.