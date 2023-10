Rajoy, sobre aplicación del 155 : " Fue el verdadero agente pacificador de la situación en Cataluña"

Mariano Rajoy señala que aplicar el artículo 155 fue de lo más complicado que vivió al frente de España: "Fue una de las decisiones más difíciles que tomé en su momento, esa y no pedir el rescate que hubiera supuesto que España perdiera su autonomía y su soberanía económica"

"El 155 es un artículo que nunca se había aplicado por lo que no había jurisprudencia y ni siquiera había doctrina por lo que nadie sabía exactamente en qué consistía el artículo 155", explica y aclara que intentó "no ponerlo en marcha porque si lo pongo es que había una situación extrema pero eso no dependía de mí, sino del señor Puigdemont".

En ese momento, con su entorno decide que lo aplicará si se produce una de dos circunstancias: "Llegué a una conclusión, aplicaremos el 155 si se producen dos circunstancias. Si hay una declaración de independencia y la segunda si hay un apoyo por parte del PSOE. Si hay declaración de independencia es evidente que hay que tomar una decisión y ningún gobierno del mundo se quedaría mirando el ambiente si una parte de su país se declara independiente. Por eso, no hubo ningún país del mundo que apoyara la declaración que hizo el gobierno de la Generalitat".

Y defiende su aplicación por un motivo: "Sabe para qué ha valido el 155, unos decían que había que hacerlo antes, otros después... Pero sirvió sobre todo para una cosa. El verdadero agente pacificador de la situación en Cataluña fue la aplicación del 155 porque ahora todo el mundo sabe que la democracia española si es atacada tiene instrumentos para defenderse".