Rajoy y su conversación con Puigdemont sobre el referéndum: "Pasó algo realmente surrealista"

Mariano Rajoy se adentra en su relación con la Cataluña independentista y recuerda cómo empezaron las exigencias: "En el año 2012 el señor Mas vino a pedirme el pacto de Estado. Le dije que no, hablé con Rubalcaba y me dijo que él tampoco que era un disparate. Mas me dijo que quedaba libre para hacer lo que quisiera y a partir de ahí vinieron las exigencias... Y luego las de Puigdemont".

Desvela algo que sucedió en un encuentro con Puigdemont: "Pasó algo realmente surrealista en Moncloa. Le dije ¿Tú crees que e voy a autorizar el referéndum? Y me dijo, no, ya sé que no me lo vas a autorizar porque además no puedes. Eso me lo dijo a mí, y es verdad. NO puedo disponer de la soberanía nacional. El derecho a decidir algo no depende del presidente del Gobierno ni del Parlamento. Depende del conjunto de los ciudadanos españoles".

En su momento, le sorprendió la marcha de Puigdemont fuera de España: "No había orden de detención. A todo el mundo le sorprendió, yo no podía detenerle porque no había orden. Pero lo realmente triste no es lo que ocurrió entonces sino que pueda volver en olor de multitudes porque hay una amnistía".

Y opina sobre la visita de Yolanda Díaz: "Desde el punto de vista democrático es una vergüenza. Que la vicepresidenta del Gobierno vaya a reunirse con un prófugo de la justicia es una vergüenza, en cualquier país normal sería cesado de inmediato, no duraría ni un minuto. Pero es otra de las consecuencias del Gobierno Frankestein que parece que las leyes no están para cumplirlas sino para incumplirlas".