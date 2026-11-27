Déjame que te cuente lo extraño que está siendo el final de esta campaña. Cómo no va a ser extraño que después de tantos esfuerzos por ganarse el voto joven, entre memes, influencers y canciones con IA. Venga a dejarse entrevistar por youtubers e influencers. De Plex a Jordi Wild. Y la campaña acaba con dos momentos que no pueden ser más viejunos. Uno ha sido involuntario, el otro premeditado.

Un error de Feijóo

El involuntario fue el desliz de Feijóo anoche. Que cómo tiene que ser de grande el desliz en el debate a 4 que ha eclipsado la incapacidad de Abascal de condenar los últimos asesinatos de mujeres por violencia machista. En el cierre de campaña es de Feijóo de quien más se está hablando por decirle 'calladita' a Colau. Así, con diminutivo, calladita.

Feijóo le hablaba a Colau de la gestión del Gobierno de Paiporta (de la que hizo Mazón Feijóo prefirió no hablar). Y Sánchez, que tampoco quería recordar Paiporta, vio una oportunidad: Se viralizó. Dos señores llevándose el protagonismo la noche en la que la que brilla es una mujer. Qué extraño, ¿no?

Feijóo no mandó callar a Colau. Negarlo es no ver la manipulación. Negar que decir 'calladita', así, con el diminutivo, a una mujer en un debate (o en una oficina) es inapropiado es no ver que el gesto rezuma, en el mejor de los casos, paternalismo. En el peor, micromachismo. Viejunismo en cualquier caso. Micromachismo. Macroerror. Decir 'calladatita' a una mujer, a una candidata a la presidencia del Gobierno, en 2026 chirría. Y mucho. Afortunadamente, cada vez más.

Aunque no a todo el mundo le chirría. Es muy revelador de la cultura en la que nos hemos criado… tratar de forma condescendiente a una mujer ha sido tan común que a menudo no se ve el problema. O no se quiere ver. Lo que ha sido así toda la vida, cuesta verlo. Pero si el mundo cambia y tú no, quedas viejuno, que es lo último que se quiere ser en una campaña un candidato que ha puesto tanto esfuerzo en captar voto joven (y el de las mujeres).

Tratar de forma condescendiente a una mujer ha sido tan común que a menudo no se ve el problema

Infantilizar a una mujer en el entorno laboral fue algo habitual durante mucho, mucho tiempo. Ahora rechina, afortunadamente, cada vez más. Y por eso fue un error no forzado no evitarlo en un debate de campaña. No es buena idea molestar a buena parte de las mujeres a las que le pides el voto.

Infantilizar a una mujer en el entorno laboral fue algo habitual durante mucho, mucho tiempo

Habrá muchas mujeres a las que no les moleste lo de ‘calladita’. Y muchos hombres que hoy sientan desconcertados ‘es que ya no se puede decir nada’. Podemos debatirlo. ¿Paternalismo? ¿Machismo? ¿Viejunismo? Hace falta un comité de expertos para analizar la diferencia.

Lo que no es discutible es que Feijóo se equivocó. Y que el PSOE está descontextualizando el error para hacerlo parecer más grande de lo que es. Y de paso eclipsar que anoche Colau fue mejor que Sánchez.

La mili de Sánchez

Y eso nos lleva al otro momento sorprendente de la noche. Uno de Sanchez. Un extraño giro de guion de la campaña en la que tanto empeño han puesto, tanto Feijóo como Sánchez, de ganarse el voto joven y el de las mujeres.

Y lo extraño no es que Sánchez cambió por completo de la estrategia del hombre manso del que se disfrazó la semana pasada. Tan buena no sería la estrategia si la cambió en el debate a 4. Más extraño es que a Sánchez le pareciera tan buena idea reivindicar que era el único de los presentes que hizo la mili

Pero tan buena idea le pareció que por la noche ya estaba la maquinaria de Moncloa distribuyendo la foto de su jura de bandera. Lo tenían tan preparado que no les dio tiempo a cambiar el paso cuando medio internet estaba ya con lo de 'calladita'.

Venga a reivindicarse Sánchez toda la campaña como un hombre del futuro, juvenil y sensible, venga a salir entre youtubers y páginas de Lecturas, venga a ir de moderno y de aliade y el gran golpe de efecto que llevaba preparado en el debate es presumir de haber hecho la mili.

¿Qué voto de izquierdas movilizará la foto de un hombre de cincuenta y pico jurando bandera? ¿Los de los amigos esos a los que les incomodaba tanto feminismo?¿O la de los socialistas desencantados de la generación de Felipe González? Presumir de su jura de bandera puede tener el mismo efecto para movilizar voto de izquierdas que sacar a Bono a relucir. Dudoso, digamos.

¿Qué voto de izquierdas movilizará la foto de un hombre de cincuenta y pico jurando bandera?

Presumir de hacer la mili, como símbolo de patriotismo o de machote, o qué sé yo… es tan del siglo XX como creer que decirle 'calladita' a una mujer es apropiado.

Abascal no condena la violencia machista

Vamos a seguir con este extraño cierre de campaña en el que parece que tenga más importancia el calladita, que tener un candidato a la presidencia del Gobierno, el que según las encuestas será el tercero más votado, incapaz en el debate de condenar la violencia machista.

Anoche hubo un único candidato incapaz de condenar la violencia de género y anoche mismo hubo otra víctima de 32 años en Bilbao. Ni el pésame a las familias de las asesinadas fue capaz de dar el líder de Vox en el debate. Si vamos a hablar de machismo en el debate, esto es difícilmente superable.

Hoy Abascal ha rectificado aunque tratando de convencer a los suyos de que en realidad no es una rectificación, que todo lo hizo bien, como Sánchez después del cara a cara de la semana pasada. Otro que dice que lo hizo todo bien pero luego rectifica.

El caso es que líder de Vox en el último día de campaña, y esto es novedad, ha dicho en Cuenca que "Vox sí condena la violencia contra la mujer y que el suyo es el partido que más protege a la mujer". Solo del machismo de importación, claro. El patrio le cuesta más verlo. Pero algo es algo. Si se le habrá hecho largo a Vox estos 15 días en los que empezó fuerte y se fue deshinchando que la acaba condenando la violencia contra las mujeres. Cosas más raras hemos visto esta campaña.