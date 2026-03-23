Rafa Latorre, sobre Zapatero: "Tenía muy poca información sobre la empresa, a pesar de que le pagaban muy bien"

Tras la entrevista de hoy con Alsina, Zapatero ha dejado muchas dudas en el aire pero algo sí ha quedado claro. Lo que ha quedado hoy claro es que tiene algunas amistades bastante cuestionables.

La de los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge, ya era conocido y desde luego no se avergüenza de ello, por más que fueron dos personas clave de un régimen represor y criminal.

Zapatero tiene más amigos y de hecho, si hoy Zapatero tiene que explicarse es por su amistad con una persona algo menos célebre. Julito Martínez. Los hechos son que Zapatero es el único consultor conocido de una empresa llamada Análisis Relevante, cuyo administrador único es Julito Martínez que fue detenido con 300mil euros en efectivo en su domicilio y el borrador de un contrato que establecía una comisión en caso de lograr el rescate público de la compañía Plus Ultra.

Zapatero y sus hijas trabajaron para esa empresa y cobraron más de 500mil euros, que coincide prácticamente con el dinero que obtendría Julito Martínez por conseguir el rescate de Plus Ultra.

Estos son hechos y lo demás pudo explicarlo José Luis Rodríguez Zapatero: por ejemplo, si él es el único consultor de Análisis Relevante, si participó en su creación, si la empresa tenía otros clientes además de Plus Ultra.

De manera que Zapatero tenía muy poca información acerca de la empresa para la que trabajaban tanto él como sus hijas, a pesar de que le pagaban muy bien informes que según atestigua otro de los socios… no compraba nadie.

Eso es lo que ha declarado Sergio Sánchez, otro socio con el 25%, excargo del CNI y directivo de Movistar+, que dice que Análisis Relevante no vendía los informes, solo los pagaba.

No ha aclarado nada respecto de las cuestiones más conflictivas. Como por ejemplo la relación con Plus Ultra, que a Zapatero sí le constaba, es decir sí sabía que Julito Martínez hablaba con Plus Ultra, pero él se desvincula por completo del rescate público de la compañía.

Zapatero atribuye las informaciones sobre él y el hecho de que hoy sea cuestionado a una especie de cacería de periodistas y también a una difusa trama policial, porque por ejemplo levanta suspicacias sobre el seguimiento que llevó a fotografiarle con Julito Martínez dos días antes de su detención.

En cuanto a los periodistas, lo que sí ha quedado claro es que le parece muy grave que determinados periodistas se sienten a la mesa de las tertulias de Onda Cero.

Se refiere a aquellos que publican informaciones sobre él que dice que son falsas. Ha señalado por su nombre solo a la cabecera de The Objective, así que eso alude también a este programa que tiene periodistas de este medio, como Ketty Garat que ha publicado que Zapatero ha viajado en Falcon a la Republica Dominicana y que reitera que hay partes de vuelo que así lo atestiguan

En cuanto al resto de los temas. El canto a la amistad que ha hecho Zapatero en Más de Uno también incluía a una persona muy especial para él que es Delcy Rodríguez. Se trata de una mujer que no puede pisar la Unión Europea por las sanciones que pesan sobre ella y que era pieza clave del régimen represor y sanguinario de Venezuela. Pero él está orgullosísimo de su amistad.

Claro, es que Zapatero se enorgullece a la vez de haber liberado a decenas de presos y de la amistad con los ha encarcelado a ellos y a otros cientos. Dice que hay muchos venezolanos que le profesan una enorme gratitud… y es verdad que ha traído algunos ejemplos.

Aquí en la Brújula nosotros también hemos hablado con algunos que dicen exactamente lo contrario: que Zapatero es el gran legitimador del régimen que tiene como símbolo el Helicoide, una siniestra mole que fue erigida para ser centro comercial y que ha terminado siendo una de las cárceles más temidas del mundo.

¿Y otro amigo? Bueno al menos una persona que respeta es Carles Puigdemont. El hombre que quiso despojar de sus derechos a los catalanes y extranjerizar en Cataluña al resto de los españoles.

Lo que es más cuestionable de todo esto… porque el respeto es algo íntimo y subjetivo… es que casi despacha la sentencia del Supremo como una opinión política y no como el relato de hecho probados que condujeron a una condena, no de Puigdemont, que no pudo ser juzgado, sino de sus compinches.