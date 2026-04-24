Rafa Latorre, sobre Sánchez: "Nada bueno cabía esperar de algo que tiene su origen en un episodio siniestro como el de la urna y la mampara"

Estados Unidos está decepcionado con sus socios atlántico y avisa a la Unión Europea de que se acabó, de que ya no cuente con su protección.

La razón de su frustración se puede ubicar geográficamente. En el Estrecho de Ormuz. Que sigue cerrado. Cuyo estrangulamiento es la gran victoria estratégica de Irán. Ha subido hasta el precio de los condones por la falta de materiales. Se lo venimos contando desde hace días.

La mayor productora mundial, Karex, va a subir el precio de los preservativos un 30%. Así que sí, puede que los países de la Unión Europea sea más vulnerables a la subida del precio de los combustibles pero Estados Unidos también sufre la carestía general de la vida y recuerden que la promesa fundacional del nuevo mandato de Donald Trump no fue traer la democracia a Irán, a Cuba o a Venezuela, sino desatender el papel de gendarme mundial de Estados Unidos para hacer más ricos… o, más bien, para detener el empobrecimiento de los americanos.

Estados Unidos está frustrado. Pero no con todos sus socios por igual. Digamos que hay una gradación en su rencor y es muy probable que quien ocupe hoy un puesto más destacado sea España. Al menos para España ha previsto una represalia especial que probablemente sea irrealizable.

Pero el Pentágono ha plasmado en un correo interno la intención de castigar a los países que no han colaborado con EEUU en la guerra de Irán. Aquellos, en concreto, que se han negado a conceder a EEUU derechos de acceso, bases y sobrevuelo (ABO, por sus siglas en inglés). Y este es el caso de España. No sólo lo ha enviado en un documento interno sino que luego ha querido que se supiera. Así que Reuters ha informado de la intención de marginar a España de la Alianza Atlántica.

Lo que hoy recuerdan los diplomáticos españoles es que no existe un mecanismo de expulsión de la OTAN. Uno puede irse, pero no lo pueden echar. Así que Pedro Sánchez le quita hierro al asunto desde Chipre y dice que él no reacciona a correos electrónicos

María Guardiola toma posesión de su cargo

Hoy María Guardiola ha tomado posesión como presidenta de Extremadura para una nueva legislatura en la que experimentará con la versión más extrema de Vox, sustanciada en esta prioridad nacional que ahora dice el PP que no le costará asimilarlo a sus votantes.

Primero tendrán que explicárselo, porque aún no han encontrado una definición única… y quien también se ha enredado en su discurso en estas horas ha sido Vox. Miren ya les decíamos que esto de la prioridad nacional, que en realidad es prioridad autonómica, porque discriminará igual a un asturiano que a un magrebí, sólo sirve para que Vox imponga su idea de lo que es ser español y extienda un clima de sospecha sobre la inmigración, para convencer a los españoles de que el saldo de inmigración es negativo y que la culpa de todo su malestar y de sus problema la tiene un extranjero.

Qué es un español para Vox. Pues ya hay quien se atreve a usar el argumento nativista. Y a decir que hay que tener padres españoles para serlo. Claro, Ignacio Garriga que no cumpliría el requisito lo corrige y dice que la españolidad la otorga la nacionalidad aunque luego dice que eso también habrá que revisarlo

En esto hay otra vez divergencias entre Vox y la Iglesia española. Hoy el Secretario General de la Conferencia Episcopal Monseñor García Magán, que no es precisamente Irene Montero, se expresaba en contra de la prioridad nacional.

Las nuevas imágenes del Comité Federal y las reacciones

Los vídeos del sangriento Comité Federal del PSOE que llevó a la dimisión de Pedro Sánchez han provocado una convulsión el PSOE. Ha despertado de nuevo el recuerdo amargo de cómo nació el mito de Pedro Sánchez, que fue con un intento de pucherazo en los órganos internos del partido. Esto, que poner una urna detrás de una mampara para amañar una votación sin garantías es una maniobra antidemocrática, lo pensaba la mayoría del Comité Federal que votó contra Sánchez.

Pero Sánchez se hizo con el poder y el partido decidió olvidar y someterse. Él también supo perdonar y ahí están Antonio Hernando y Óscar López para atestiguarlo. Los dos traidores de ayer y disciplinados edecanes de hoy. Al menos sí hay un dirigente que se ha atrevido a decir hoy lo que todos pensaban ayer y a utilizar la palabra pucherazo.

Lo que dice Page va más allá y creo que es una lectura bastante razonable. Y ya digo que lo que dice se corresponde con lo que entonces pensaba la mayoría del Comité Federal. Ahora es un órgano despojado de atributos, ha sido castrado mediante un reglamento interno que ha sometido el partido a Pedro Sánchez, pero entonces, en 2016 aún podía reaccionar como si fuera los anticuerpos del PSOE contra un liderazgo que consideraba un peligro y así.

Lo que hoy dice Page es lo que entonces pensaba la mayoría: que alguien capaz de actuar como vemos en los vídeos del Comité Federal del 1 de octubre de 2016 sería aún más peligroso cuanto más poder acumulase y que nada bueno cabía esperar de algo que tiene su origen en un episodio tan siniestro como el de la urna y la mampara.