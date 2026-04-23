Rafa Latorre, sobre Sánchez y el Comité del PSOE: "Los de ese espectáculo entre peronista y alunicero, tienen hoy un inmenso poder en España"

El día de hoy parece un episodio de Memoria de España, aquella maravillosa serie documental dirigida por el siempre añorado Fernando García de Cortázar. Porque lo más sensacional del día de hoy nos remite a hace una década o más, cuando Mariano Rajoy le enviaba SMS a Luis Bárcenas y, algo después, Pedro Sánchez revelaba su verdadera naturaleza en el Comité Federal de la urna tras la mampara.

Empecemos por un hombre llamado Mariano Rajoy, que ha declarado en calidad de testigo, en el juicio en el que esta acusada su cúpula de Interior, por supuestamente haber montado una operación parapolicial para espiar a Bárcenas.

Hoy todos los medios destacan una declaración de Rajoy de un marianismo tan exacerbado que es inevitable pensar que don Mariano se complace bastante en recrearse en su caricatura. A ver, digamos que Rajoy es tan consciente de la hilaridad que provocan sus tautologías y esta forma de enunciar obviedades con retranca salvaje. Pero lo sustancial de su declaración como testigo no es eso. No puede ser eso.

Tampoco el papel de la jueza, conste. Porque se ha lanzado la sincronizada con su reputada sincronía norcoreana a atacar a la jueza de la Kitchen. Hombre, critican con tal saña, instrucciones y procedimientos, que diríase que no hay juez que les complazca. A ver si lo que no les complace es la realidad juzgada y la emprenden en lo personal contra los jueces únicamente para desacreditarlos.

Porque hay que recordar que si ni Rajoy ni Cospedal están acusados en este proceso, no es por el capricho de un juez caprichoso: la Fiscalía estuvo de acuerdo en dejarles y la sala también. Lo que están pidiendo quienes hoy claman injusticia por que las responsabilidades se hayan quedado en el ministerio del Interior es que las convicciones morales operen como prueba y lo cierto es que no se ha aportado indicio que permita ir más allá de donde ha ido la instrucción.

Dicen… pero cómo se va a montar un operativo de espionaje a Bárcenas sin el conocimiento de Rajoy o de Cospedal. Bueno, es que la convicción moral no es suficiente para llevar a nadie al banquillo y esto lo comparten la sala y la Fiscalía. En cualquier caso, la declaración de Rajoy ha tenido estos destellos de marianismo que escuchaban pero por lo general ha sido muy lacónica… tanto que ha ensayado mil formas de decir que no.

A todo que no y especialmente enfático cuando en la negación cuando se le preguntó si era cierto que había recibido un documento de Bárcenas sobre la caja B del partido y lo había metido en una trituradora de papel. "Absolutamente no", ha dicho. Ahora bien, quizás lo más relevante sea que lejos de lo que había hecho hasta ahora, va a respaldar sin ambages la actuación de su cúpula del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, que se sienta en el banquillo, con Jorge Fernández Díaz a la cabeza: "Estoy convencido de que esa operación policial se adecuó a la legalidad", ha zanjado.

Bueno eso y la certeza de que Bárcenas no era trigo limpio y esa no es una conclusión demasiado audaz porque lo cierto es que ha quedado demostrado que el extesorero del PP, amigo suyo y que él nombró, guardaba más de 40 millones de euros en el extranjero.

Nuevas informaciones sobre el juicio de las mascarillas

Hoy ha continuado el juicio de las mascarillas. Donde se sienta en el banquillo precisamente el socialista que de defender la moción de censura que derribó a Rajoy porque era necesario limpiar de corrupción este país. José Luis Ábalos. En esta sesión del juicio, las auditoras de Transportes explican que el contrato con Soluciones de Gestión se duplicó en 38 minutos después de que se enviara un correo a Aldama.

La verdad es que Aldama obraba milagros y se movía en la trastienda del gobierno con una soltura bárbara. Estos juicios son un retrato naturalísimo de un realismo sucio de una forma de conducirse en el Gobierno. Claro que uno podía intuir lo que sería el Gobierno sólo recordando cómo conquistaron el partido.

Las imágenes de Sánchez y las urnas en el Comité del PSOE

¿Recuerdan aquel Comité Federal sangriento que terminó con la destitución de Sánchez? ¿El de la urna tras la mampara? ¿El de las lágrimas de Susana Díaz y Soraya Rodríguez? Pues hoy hemos podido ver los vídeos

Hiela la sangre recordar aquello pero sobre todo asumir que los que hicieron esto, este espectáculo entre peronista y alunicero, tienen hoy un inmenso poder en España y manejan grande empresas e instituciones cruciales.

Estos vídeos los ha desvelado Ketty Garat que ha contado toda esta historia en un libro que saldrá muy pronto y que habla de Todos los hombres de Sánchez.

Vea la cara hierática de Sánchez, el rostro sin gesto mientras su partido se descomponía… y a César Luena, aquel inolvidable secretario de organización que le dice a un trabajador que vaya a por la urna… esa urna que es el símbolo de la falta de escrúpulos, porque lo que se pretendía con ella era forzar una votación sin censo ni garantías.

Contra todo aquello se revolvió el Comité Federal del PSOE , que finalmente ha sido domado y sometido y verticalizado por Sánchez gracias a la militancia (esto hay que recordarlo) Ha sido la militancia la que le dio a Sánchez el control del partido y que él utilizó para urdir una moción con independentistas que desde la tribuna defendió José Luis Ábalos.

Hoy le ha preguntado Jaime Cantizano a su colaboradora Susana Díaz por aquel episodio traumático de la historia del PSOE y ella prefiere no recordarlo.