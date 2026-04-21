Rafa Latorre, sobre el conflicto de la prioridad nacional: "La principal divergencia entre Vox y PP es qué es un ciudadano español"

Parece mentira. Situense en el día antes de que se anunciara el acuerdo de Extremadura. El miércoles pasado. Puede que nunca desde la emergencia de Vox, el PP tuviera una ventaja estratégica más clara. Con el frenazo de Vox en Castilla y León y la derrota de Orbán en Hungría, con la crisis interna por la purga de Ortega Smith o de Espinosa de los Monteros, todos coincidían en que era Vox el que necesitaba anunciar como fuera un acuerdo. Porque no tendría forma de explicar que con su bloqueo se abocaba a los extremeños a una repeticion electoral.

Pues con esta posición ventajosa… en menudo lío se ha metido el PP con lo de la prioridad nacional y otras concesiones a la política migratoria de Vox, que no sabe explicar, o que necesita tantas subordinadas que las explicaciones no valen.

Hoy ha comenzado la sesión de investidura de María Guardiola en la Asamblea de Extremadura. Se suponía que sería un trámite que daría paso a una legislatura de estabilidad con cuatro presupuestos acordados. Bien, pues las primeras divergencias ya se han manifestado antes de la investidura y son tan evidentes que van a tener que dirimirse en el Congreso de los Diputados.

Antes de contarles como el PP pretende enmendar el pacto sin agraviar a Vox, les doy muy rápido el contexto. El acuerdo refleja un concepto de resabios puramente lepenistas que es la de la prioridad nacional. ¿Qué entiende Vox por esto? Pues es fácil de resumir: los españoles primero. Acceso prioritario de los españoles a los servicios públicos como una vivienda protegida. Más difícil es explicar lo que entiende el PP, que rebaja el concepto a un sinónimo algo forzado del arraigo.

Quizás las principal divergencia entre ambos sea qué es un ciudadano español, si el que reside y trabaja y contribuye legalmente o son necesarios otros criterios llamémosle más esencialistas sobre lo que significa ser español.

¿Cuál es la solucion que ha encontrado el PP? Pues que en paralelo a la investidura de María Guardiola se debata en el Congreso una enmienda a una moción de Vox en la que se defienda el concepto de prioridad nacional pero con una serie de subordinadas cosidas a él, que lo hagan digerible, la mayoría de las cuales serían innecesarias de haber prescindido de un concepto tan problemático.

Desde luego el PP nunca ha defendido el capítulo sobre inmigración de su pacto con demasiado porque digamos que se esgrimieron tres argumentos: la de quienes decían que no dice lo que dice, la de que quienes aseguran que como es inaplicable por ilegal lo que dice es papel mojado o el argumento electoral. Oigan, si no quieren pactos indeseables… denme una mayoría absoluta…

Esta es la forma que tiene Juanma Moreno de llamar al voto inútil. Lo ha hecho en Espejo público de Antena 3.

Bien, los tres argumentos para justificar que hayan firmado lo que han firmado fueron duramente criticados cuando lo ha esgrimido Pedro Sánchez. Cuando decía que pactaba con quien pactaba porque no tenía más remedio, cuando justificaba la transferencia de inmigración a Junts por era inaplicable o cuando defendía que la financiación singular no era exactamente singular.

Mañana seguramente será votada presidenta después de haber convertido un resultado excepcional en Extremadura en la crónica de una rectificación y ahora a Jorge Azcón o a Alfonso Fernández Mañueco les espera una dificultad añadida en sus negociaciones respectivas y es que ahora Vox ha convertido lo de la prioridad nacional es una cuestión de victoria o derrota gracias a una gestión bastante mejorable por parte del PP del pacto en Extremadura.

El exCEO de Globalia testifica

Así es como describe Javier Hidalgo el préstamos concedido a la compañía Air Europa por parte del Estado con dinero público. La verdad es que Víctor Aldama parecía bastante contento por haberlo conseguido a pesar de que Hidalgo niega que se llevara una comisión por ello. Lo que sí reconoce es que él, Víctor de Aldama era el canal de comunicacion con Transportes.

Claro… si Víctor de Aldama había penetrado tan profundamente en este gobierno que organizo el catering para agasajar a Delcy Rodríguez, si se paseaba por la planta noble de Transportes, si era un canal de comunicación de empresas para negociación de rescates públicos, si se vio con ministros y ministras… y si además de todo eso era el presunto muñidor de una organización criminal, es que el Gobierno tiene un problema muy serio.

Por cierto, algo interesante, más allá de Hidalgo… La primera testigo del día ha sido la ex secretaria de Ábalos en Transportes, que hoy lo sigues siendo de Óscar Puente. Ana María Aranda. La testigo ha dicho que en algunas ocasiones gestionó viajes de Jésica Rodríguez con el ministro. Y ha recordado que, a petición del Supremo, ya hicieron las cuentas: estuvo en 13 de los 293 viajes oficiales de Ábalos. "¿Quién pagaba?", ha preguntado Alberto Durán, abogado de la acusación popular, que coordina el PP. "Koldo García". La testigo ha recordado que el asesor le daba una tarjeta de crédito a su nombre para pasar esos gastos.

Ahora lo interesante sería saber dónde procedían los ingresos que llenaban la tarjeta de Koldo. Porque el viaje de Jesica no era barato…. Incluía una dieta de 1500 euros por cada día