Rafa Latorre, sobre la prioridad nacional y la vivienda: "El PP permite a Vox establecer una idea más restrictiva de ser español"

María Guardiola ya es presidenta de Extremadura y pronto Jorge Azcón lo será de Aragón. Porque esta misma tarde, en víspera de San Jorge, día de la comunidad, se anunciaba un acuerdo en Aragón muy similar al que ha investido a María Guardiola en Extremadura

Al peso. A Vox le corresponderán tres consejerías y una de ellas con rango de vicepresidencia. Además, podrá nombrar a un senador autonómico. Las carteras son Agricultura, Política Social y Medio Ambiente y en cuanto al contenido programático… Sí, el texto del acuerdo sí incluye la prioridad nacional sobre la que hoy han discrepado en el Congreso de los Diputados PP y Vox pero sobre la que parece que para Azcón y Nolasco sí que significa lo mismo.

Y unas horas antes de que Azcón y Nolasco anunciaran y explicaran el acuerdo en Aragón, en la Asamblea de Extremadura era investida María Guardiola, tras cuatro meses de negociacion y despues de asumir un capítulo de política migratoria que va mucho más lejos de lo que iría el Partido Popular. Hombre, vamos a recordar que Vox rompe la pasada legislatura despues de que Extremadura asumiera el reparto de menores no acompañados en solidaridad con Canarias. Hoy el rechazo a la acogida es política común, entre otras medidas que ahora les explicamos.

María Guardiola se ha convertido en la presidenta de Extremadura con más apoyo parlamentario de la historia de la autonomia y ahora tiene un aparente horizonte de estabilidad, porque el compromiso de Vox es el de aprobar las cuentas de cada ejercicio. Claro que… veremos… porque si algo ha demostrado Vox es que nunca desaprovecha la oportunidad de desgastar al PP y a veces con la inestimable colaboración del PP.

Mientras en Aragón se alcanzaba un acuerdo y en Extremadura se investía a Guardiola. El PP y Vox se rechazaban mutuamente en el Congreso a cuenta de la polémica prioridad nacional. Vox había presentado una moción que incluía el término junto a otras políticas antiinmigración como "la remigración de quienes no contribuyen a la economía nacional", restricciones a la atención sanitaria de inmigrantes, restricción de pensiones no contributivas.

El PP presentó una enmienda que borraba todas las política que consideraba o extremas o directamente ilegales y que plasmaba la literalidad de lo que dice el acuerdo de Extremadura sobre la prioridad nacional,. Vox ha votado en contra de esa enmienda y se han cruzado las clásicas acusaciones de traición a la palabra, de hacerle el juego a Sánchez, de acomplejados, etc…

Bien, a ver si podemos explicar en el lío que se ha metido el Partido Popular. Porque si en algo tiene razón Pepa Millán, portavoz de Vox, es que el concepto de la prioridad nacional es suyo y no va a venir el PP a explicárselo. De hecho la prueba es que el PP no encuentra una definición única y cada dirigente esboza una explicación distinta.

Miren, para el acceso a la vivienda pública o a la vivienda protegida la nacionalidad no es una prioridad sino un requisito. Pero esto en España y seguramente en cualquier país del mundo. La nacionalidad es un requisito y las prioridades son otras: ser una víctima de violencia de género, tener hijos, no ser propietario de una vivienda.

Lo que le ha permitido el PP a Vox es establecer una idea más restrictiva de ser español, al menos en lo que se refiere al acceso a la vivienda. O sea, es una forma de discriminación legal de la inmigración que se hace elevando por ejemplo a 10 años el tiempo que un solicitante debe llevar empadronado o añadiendo que sus padres también tienen que residir en la comunidad. Esa es la forma de introducir la prioridad nacional, fijando una idea más restringida a la nacionalidad.

Digamos que es el nacionalismo de la regiones sin nacionalismo. Si en Cataluña es obligatorio el conocimiento de catalán para esto o lo otro, es una forma de discriminación, claro, que en Extremadura no se puede introducir.

De hecho hoy en Aragón Jorge Azcón ha acudido al ejemplo de Cataluña.

Sánchez habla de países como Cataluña y España y Nogueras pide elecciones

Es que es verdad que hoy Pedro Sánchez ha hablado en el Congreso de dos países llamados España y Cataluña. Les cuento.

Hoy en el Congreso de los Diputados se ha escenificado el eterno divorcio. Decimos que es el eterno divorcio porque no termina de consumarse. Miriam Nogueras, portavoz de Junts le ha exigido a Sánchez que convoca unas elecciones. Le ha reprochado amargamente su política migratoria a cuenta de la regularización.

Es verdad que tiene una forma más directa de forzar una convocatoria electoral que es negociar una moción instrumental con Feijóo, pero no parece que sea esa su intención, así que insiste en recordarle a Sánchez que no tiene una legislatura. Que es un presidente bloqueado. Que no tiene una mayoría en el Congreso que le respalde. Esto no es nuevo. De hecho a esto es a lo que llamamos de forma tan inexacta legislatura.

Lo noticioso desde luego es lo de Sánchez, cuya disposición a arrastrarse ante Junts es inagotable y hoy ya ha hablado de dos países, España y Cataluña

Por cierto que hoy ha estado en el Palacio de la Generalitat en Barcelona, CarlosAlsina, y ha entrevistado a Salvador Illa, Le ha preguntado si él consideraba, como la vicepresidenta Yolanda Díaz, que Junts es una fuerza racista y clasista. Y no