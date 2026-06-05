Rafa Latorre, sobre Sánchez y la corrupción de Leire Díez: "Dice el 'One', que si es el 'One' lo es con su desconocimiento"

A Leire Diez no se le caía el One de la boca. Todo lo hacía por el One y cuando algo salía bien, decía ilusionada: "El presidente me va a adorar por esto".

Leire Díez reportaba al número dos del One, al secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, y alguna condición de emisaria le debían de conceder sus interlocutores porque consiguió acceder a zonas sensibles del Estado. Se reunió tres veces con la directora general de la Guardia Civil y se investigando sus encuentros con la Fiscalía general del Estado. Son lugares inalcanzables para cualquier militante de base, para cualquier fantasioso, para cualquiera…

Hoy al fin Pedro Sánchez se ha dignado a referirse a la cloaca que se ha destapado en Ferraz y que según el juez Pedraz empezó a funcionar a pleno rendimiento cuando él envío su carta a la ciudadanía, como si Cerdán hubiera interpretado que era la señal para actuar contra jueces, fiscales, agentes o periodistas.

Dice el One que si es el One lo es con su desconocimiento. Es decir que otros velaban por sus intereses no solo sin haber recibido orden alguna de hacerlo, sino sin informarlo de ello y en contra de su voluntad.

Las palabras de Sánchez sobre las cloacas del PSOE

Nunca, nunca, dice Pedro Sánchez. Así que esta cloaca estaría actuando a espaldas de su beneficiario y utilizando su nombre para acceder a las zonas sensibles del Estado. Sin embargo, el PSOE todavía no se ha querellado contra Leire Díez, lo cual no deja de ser contradictorio, porque según la versión del Presidente del Gobierno, el partido se vería muy perjudicado por el entusiasmo militante de la fontanera.

Hay otra contradicción y es la confianza que mantiene en Mercedes González, la directora general de la Guardia Civil.

No, no es verdad, la directora de la Guardia Civil no ofreció explicaciones. Lo que hizo fue reconocer que mantuvo tres reuniones con Leire Díez y lo hizo forzada por la investigación, porque la UCo había geolocalizado el móvil de la fontanera. Pero si hasta en una de sus citas le pusieron una multa por haber excedido el tiempo del parquímetro. Más fácil no se lo pudo poner a los investigadores. Esto es de Anacleto Agente Secreto.

El 26 de enero de 2025, Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, mandó un correo electrónico a la fontanera del PSOE en el que aseguraba haber recibido una multa por haber aparcado mal su coche en una de sus reuniones con la directora general de la Guardia Civil.

"He recibido esta multa por parking tuyo en la calle Julián Romea. Creo que es de cuando fuiste a reunirte con la Directora General de la GC", asegura Fernández en su correo. El mensaje concluye con un ofrecimiento del expresidente de la SEPI: "¿Te la pago con descuento?".

Marlaska titubea al responder a la prensa

Hoy lo ha pasado un poco mal para explicarse ante los periodistas el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska

Grande Marlaska sigue sin aclarar porque traslado información falsa a la opinión pública cuando dijo que la directora de la Guardia Civil no se había reunido jamás con Leire Díaz. Digo que trasladó información falsa y lo digo de forma muy cautelosa.

Porque si era conocedor de las tres reuniones que Mercedes González había mantenido con Leire Díez, él mintió a la ciudadanía y si lo desconocía fue Mercedes González quien le mintió a él. Pero como Marlaska dice que mantiene su confianza en González, obtenga usted la conclusión… será que no le había mentido.

Primero dijo que no había mantenido ningún tipo de reunión. Luego que sí, pero que no habían hablado de la trama. Pero hasta esto sería mentira, porque en el propio comunicado de la dirección general de la Guardia Civil, se reconoce que Leire Diez le pidió a Mercedes González la reincorporación del comandante Rubén Villalba, que era el topo de la trama en la Guardia Civil.

Pero esperen porque cuando aún no se ha aclarado lo de la dirección general… aparece lo de la Fiscalía General del Estado…

Cuando les decimos que Leire Díez tenía acceso a zonas muy sensibles del Estado… atención a las novedades sobre la investigación judicial de las cloacas del PSOE… Anticorrupción pide al juez que la Fiscalía General informe de las reuniones mantenidas en su sede con Leire Díez.

Según los mensajes incautados por la UCO, la 'fontanera' del PSOE habla de varios encuentros en la sede del Ministerio Público durante el mandato de Álvaro García Ortiz.