Rafa Latorre, sobre el caso Leire Díez: "Ya no se cuestiona la honestidad de la directora de la Guardia Civil, sino la del propio Marlaska"

Grande Marlaska habla de la honestidad de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González. Tarde. Porque lo que ya está en cuestión no es la honestidad de Mercedes González sino del propio Marlaska, ministro de Interior que hace solo seis días empeñaba así su palabra

Sí se reunió. El ejecutivo se ve obligado a confirmar que la directora de la Guardia Civil recibió al menos en dos ocasiones a Leire Díez, que iba por ahí presumiendo de su amistad con Mercedes González y de que ejercía sobre ella una gran influencia. Según la investigación del juez Pedraz, se reunieron tres veces y en esos encuentros la cloaca del PSOE instigó una persecución de aquellos agentes que se había atrevido a investigar al entorno familiar y político de Pedro Sánchez.

Les decía que el Gobierno se ha visto obligado a reconocer los encuentros porque según cuenta hoy El Mundo: la UCO geolocalizó a Leire Díez en la Dirección General de la Guardia Civil cuando acudió a varios encuentros con la directora.

Mercedes González borraba automáticamente todos los chats de Whatsapp con Leire, que como vamos a oír… insistía en que la directora de la Guardia Civil era alguien de su confianza.

No es el único audio de la trama que van a escuchar en el transcurso de este programa, porque la investigación está plagada de testimonios comprometedores, como el diagnostico que hace Leire Díez de los problemas de bragueta de José Luis Ábalos, que eran de dominio público en Ferraz, como podemos apreciar.

Como este testimonio hay decenas en el sumario, porque ya no hay trama que se precie que no cuente con su fonoteca. La de esta trama mafiosa es una playlist especialmente bochornosa, no por la opinión que pudieran tener sobre José Luis Ábalos sino por las declaradas malas intenciones que guardan para jueces fiscales o periodistas.

¿Se acuerdan de la Juez Alaya?

Si es que no hay juez bueno si se atreve a instruir un caso que afecte al PSOE o al entorno político o familiar de Pedro Sánchez.

.Esto no ha terminado… se siguen tomando decisiones casi a cada minuto: La UCO solicita al juez del 'caso Leire Díez' que requiera los movimientos bancarios del PSOE desde 2024. También solicita que requiera información de varios investigados, como el ex dirigente andaluz Gaspar Zarrías y los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo.

El declaración del hermano de Pedro Sánchez

Como les venimos diciendo… aún más grave que el enchufe del hermanísimo en la diputación de Badajoz es la persecución de todos aquellosque se atrevieron a investigarlo, incluida nada menos que la Jueza instructora del caso Beatriz Biedma.

Hoy ha sido un día importante en el juicio por la fabricación de un puesto a medida a David Sánchez Pérez Castejón y ha sido importante porque han declarado tanto el presunto enchufado como quien presuntamente lo enchufó. David Azagra ha tratado de corregir su estrafalaria declaración en fase de instrucción.

¿Se acuerdan? Aquel interrogatorio verdaderamente embarazoso en el que se apreciaba que no tiene ni idea de en qué consistía su trabajo ni dónde se ubicaba. Hoy ha querido enmendarse y lo ha hecho en una declaración muy corta con la que en 10 minutos solo ha respondido a preguntas de su defensa.

Pero el tribunal ha tomado una decisión que no beneficia precisamente al acusado porque a petición de una de las acusaciones va a reproducir de nuevo aquella declaración en fase de instrucción en la que se mostraba tan dubitativo.

Hoy además le han preguntado a Miguel Ángel Gallardo si tenía conocimiento de que David Azagra concurría al puesto director de la Oficina de Artes Escénicas y efectivamente alguien le había informado de ello. Pero asegura Gallardo que él envió un mensaje inequívoco para que nadie dudara de que tenía que ser un proceso limpio.