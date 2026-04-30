Rafa Latorre, sobre Koldo y las 'chistorras': "Si eran billetes de 500 pero para gastos ¿A qué viene el lenguaje del hampa?"

Ahora les contamos la receta de las chistorras que cocinan en Ferraz A fuego lento, para que desprendan toda su grasa y para corregir la acidez se le puede poner incluso un poquito de azúcar. Luego las metes en un sobre y se la das Koldo.

Luego les hablamos tambien de las purgas de Peramato, que suena como a tratamiento contra la dispepsia, pero no, es otra vez una exhibicion de poder y disciplina en la Fiscalía General del Estado.

Luego también vamos a subirnos a las caravanas de los partidos que arrancan su campaña en Andalucía.

Pero antes, lo urgente, porque muchos de ustedes han cogido el coche para aprovechar el fin de semana largo del 1 de mayo y merecen saber qué es lo que se van a encontrar en el camino. Tengan precaución háganse acompañar de la radio y escuchen cuál es el estado de las carreteras españolas.

Las palabras de Koldo en el Supremo

Koldo desvela uno de los misterios menos misteriosos de toda esta trama. Efectivamente, cuando Koldo García hablaba de chistorra con sus compinches se refería a billetes de 500 euros. Nada que no supusiéramos ya. Lo que sí es relevante es que durante su declaración en el Supremo, el cuate de José Luis Ábalos ha desmentido al exgerente del PSOE Mariano Moreno, que en sede judicial y como testigo declaraba que el partido no hacía pagos en billetes de 500. Koldo dice que sí. Que él recogió chistorras en la sede de Ferraz

Claro que Koldo dice que esos billetes de 500 no procedían de comisiones sino que eran liquidaciones de gastos. ¿Entonces por qué utilizaban ese lenguaje del hampa? ¿Por qué luego mintieron y dijeron que es que le gustaba mucho la chistorra? Si no había nada que ocultar, ¿por qué se comportan como si lo estuvieran ocultando?

Por lo demás, la de Koldo ha sido una declaración a la altura de su leyenda. Con momentos en los que se revolvió contra el fiscal, y demostrando una fidelidad perruna a su jefe Ábalos.

En cuanto a Sánchez, Koldo ha contradicho a Víctor de Aldama, dice que él no tiene ni el móvil del presidente.

Les decíamos cuando fue nombrada, que cada persona llena o vacía su cargo de dignidad y que es en el desempeño del mismo cuando uno ha de demostrar su independencia. Ya está. Pronto ha confirmado Teresa Peramato el signo de su mandato. (me ha salido un ripio, que bonito) (Bueno, esta historia no es tan bonita, porque habla de una purga y del uso partidista y sectario de la Fiscalía)

La Fiscal General del Estado ha ajustado cuentas por la condena de su predecesor, Álvaro Garcia Ortiz. Teresa Peramato ha aprobado este jueves el nombramiento de 22 fiscales. El sistema de elección que se advierte es bien sencillo y nada disimulado: premiar a perfiles leales a Álvaro García Ortiz y castigar a los que considera sus enemigos.

Este es, por ejemplo, el caso de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que no ha sido renovada en el cargo. En cambio Pilar Rodríguez ha nombrada fiscal de la Sección Social de la Fiscalía del Tribunal Supremo, y la mujer de García Ortiz, Pilar Fernández, ha sido nombrada teniente fiscal de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Teresa Peramato confirma que es de la estirpe de Dolores Delgado y Álvaro Garcia Ortiz. Es decir, que es un instrumento del gobierno y que va a mandar a la Fiscalía en función de sus apetencias políticas y de revanchas personales.

Comienza la campaña electoral en Andalucía

Nos subimos a la caravana de los partidos para comenzar la campaña en Andalucía hacia las elecciones del 17 de mayo.

Hoy todas las encuestas, incluido el CIS, sitúan a Juanma Moreno en la mayoría absoluta o al borde de la mayoría absoluta. Hoy arranca su campaña para revalidarla en Sevilla. Paloma Ginés, buenas tardes

El PSOE teme una debacle. María Jesús Montero tiene un par de semanas para tratar de evitarla y centrará sus mensajes en la crisis de los cribados y el estado de las Sanidad andaluz. No le benefician ni la realidad política ni la judicial. Arranca su caravana en Granada, Guillermo Mendoza, buenas tardes

Vox no salió demasiado contento de las elecciones de Castilla y León y hoy teme que en Andalucia se confirme el frenazo y se vuelva a decir aquello de ha tocado techo. Comienza su campaña en Cádiz

Y las izquierdas… Se presentan como Por Andalucia y como Adelante Andalucía.

Adelante Andalucia comienza hoy su campaña en Málaga. Por Andalucía lo hace en Sevilla.