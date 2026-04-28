Rafa Latorre, sobre la ruptura del PNV con el PSOE: "Lo que la corrupción no ha conseguido, lo ha logrado la inteligencia artificial"

El Consejo de Ministros le hizo a Sumar un decreto de juguete. Un artefacto de obsolescencia programada con el que entretenerse durante un tiempo hasta que el Congreso lo tumbara. Ni siquiera se ha molestado en fingir que se movilizaba para salvarlo. Aunque la derrota es de todo el gobierno, pues lo que aprueba el Consejo de Ministros a todos los ministros vincula.

Vamos a ver. Cuando el PSOE quiere sacar una iniciativa adelante es capaz de poner el Estado en liquidación para lograrlo. ¿Qué ha ofrecido a sus socios para atraerlos al pacto? Nada… ha dejado que Sumar se estrellase, aunque eso supusiera introducir un poco más de inseguridad jurídica en el sistema.

Porque es un uso fraudulento del trámite de urgencia esto de aprobar un decreto con la certeza de que va a ser tumbado. ¿Por qué? Porque el trámite de urgencia permite que el texto entre en vigor en cuanto sale del Consejo de Ministros. De manera que los afortunados inquilinos que vieran cumplido su contrato durante el fugaz periodo de vida de este decreto habrán podido prorrogar su contrato.

En cuanto al riesgo político. Es otra derrota del Gobierno y una nueva certificación del sinsentido de la legislatura sin atributos.

Así que los socios decretan el fin de la legislatura y hasta el PNV se hace una pregunta retórica: "¿Cómo pretende Sánchez continuar siendo presidente sin una mayoría que lo respalde?". Mañana se lo trasladará a él, en la sesión de control la portavoz Maribel Vaquero… "¿Cómo pretende Sánchez continuar siendo presidente sin una mayoría que lo respalde?". El PNV… que además se hace el ofendido.

La abstención y el enfado del PNV con el PSOE

Lo que la corrupción no ha conseguido lo ha logrado el Photoshop, bueno… la inteligencia artificial. El PNV puede soportar que dos secretarios de organización del PSOE ingresen en la cárcel… pero montajitos no. Hasta aquí podíamos llegar. Todos tenemos líneas rojas y la nuestra, la de los jeltzales es un meme.

Es que el PNV ha anunciado su ruptura después de que el PSE compartiera un montaje de Aitor Esteban tirándose a una piscina. Un chiste, por unas declaraciones de Aitor Esteban sobre si hay agua para aprobar un nuevo Estatuto y una apelacion a Bildu… Bueno, los socialistas son el sostén del PNV en el Gobierno vasco igual que el PNV sostiene en la Moncloa a Sánchez. Los socialistas vascos se molestan por unas carantoñas a Bildu con el Estatuto… no vaya a ser que el PNV quiera cambiar de socios…

Así que les hicieron un meme… y menuda respuesta… Dice el PNV: "No hay nada que justifique una falta de respeto de este calibre". Es indecente. La reunión de @Aitor_Esteban con Moncloa de mañana queda anulada". Un hito más de la legislatura que nació exhausta. Nunca hubo una mayoría que sustentara a este gobierno, se fingió que la había y quienes lo hicieron de una forma más cínica, ahora parece que quieren reposicionarse.

Seguro que no han olvidado lo que estaban haciendo hace un año.

Un año del apagón sin respuestas de lo acontecido

Ha pasado un año y la responsabilidad política por el fiasco del apagón ha consistido en que usted y yo y todos pagáramos un documental propagandístico para ensalzar la labor de Red Eléctrica. Yo no sé de qué nos quejamos.

Lo cierto es que la CNMV está incoando expedientes con gran frenesí y las empresas energéticas, algunas como Iberdrola, señaladas por infracciones muy graves se quejan de que esta es una trampa para diluir la responsabilidad del único responsable de mantener la estabilidad del sistema según la Ley que es el controlador Red Eléctrica.

Lo que dicen las empresas es que: "Estos procedimientos no evalúan la operativa de dichas instalaciones en la jornada en la que se produjo el incidente (hace justo un año) sino de los dos años anteriores. Se trata, por tanto, de un ejercicio que puede resultar necesario desde el punto de vista regulatorio, pero que no contribuye a esclarecer las causas ni a determinar las responsabilidades de lo ocurrido ese día".

Esto es lo que dicen las energéticas del frenesí expedientador de la CMNC… pero en cualquier caso, es evidente que las empresas pudieron hacer cosas mal en el día fatídico… pero miren… tres meses antes del apagón se salvó in extremis una situación muy parecida.

O sea que algo iba mal. España soportó una Dana que obligo a desconectar varias centrales. Luego el problema no puede ser ese… pero es que además hay decisiones culposas, como es la de cambiar la composición del mix para garantizarse que no se va a vivir un nuevo apagón aunque eso supongo incrementar la factura de los ciudadanos porque el ciclo combinado que se usa para estabilizar el sistema tiene un coste más elevado.

Un año del apagón y casi parece que tenemos que dar gracias por la gestión. Y lo más incómodo es la certeza de que cuando se cumpla un año del accidente de Adamuz, del que enseguida les hablamos, estaremos diciendo lo mismo.