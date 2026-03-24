El problema del marisco por las lluvias en Galicia: "Movilizamos 22,7 millones para salvar los bancos de marisco. Se recuperarán en 1-2 años"

Rafa Latorre conversa con Marta Villaverde, conselleira de Mar, sobre la "situación complicada" del sector marisquero tras un invierno de borrascas extremas, con enero un 98% más lluvioso de lo normal. Villaverde detalla el impacto en las rías bajas —Arousa, Vigo, Pontevedra y Muros— y las acciones de la Xunta para repoblar bancos con mortalidad severa, en un sector "resiliente" que ya superó un episodio similar en 2024.

Borrascas extremas: salinidad por debajo de 5 gr/litro

El sector marisquero gallego atraviesa una "situación complicada" por la sucesión de temporales desde enero, confirma Villaverde, que destaca la resiliencia de un oficio que "ya ha demostrado muchas veces que es capaz de salir adelante". Enero fue "un 98% más lluvioso de lo habitual", con días de más de 1.000 litros por metro cuadrado, lo que ha "endulzado" las rías y diezmado los bancos de fondo.

Los bivalvos como almeja y berberecho necesitan 35 gramos de sal por litro, pero este invierno han bajado a menos de 5 —incluso a 0— en rías como Arousa y Vigo, las más afectadas, seguidas de Pontevedra y Muros. "Esto ha llevado a mortalidades severas o moderadas", explica la conselleira, que cuenta con el Observatorio Costero de Galicia para monitorizar salinidad, temperatura y productividad.

22,7 millones para repoblar: "No en meses, sino en 1-2 años"

Ante un ecosistema vivo y rías "cada una distinta", la Xunta ha desplegado técnicos de cofradías y consellería para evaluar daños. El resultado: un plan extraordinario de 22,7 millones de euros para recuperar bancos productivos. "Vamos a invertir ese dinero en conseguir que esos bancos vuelvan a ser productivos", detalla Villaverde.

De esa cifra, 19,2 millones irán a convenios bilaterales con cofradías y planes de gestión; 1,5 millones a compra de especies para repoblar; y 2 millones a conservación de biodiversidad. "El banco tarda más o menos un año y medio o dos años en recuperarse", advierte, rechazando expectativas de soluciones rápidas.

Un episodio repetido: lecciones del 2024

Este invierno repite el de 2024, con mortalidades del 90%, pero la Xunta ya invertía en recuperación durante 2024 y 2025. "En los últimos muestreos de otoño empezábamos a ver esa regeneración", relata Villaverde, aunque las nuevas precipitaciones han "echado por tierra" ese avance. No todos los bancos están igual de afectados, por lo que la recuperación variará.

La conselleira insiste en el esfuerzo "mano a mano con el sector" para que "pronto vuelva a florecer la reina", como desea Latorre, en beneficio de mariscadores, consumidores y la cultura gallega .