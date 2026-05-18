Pablo Pombo expone en La Brújula las repercusiones de las elecciones: "El vínculo del socialismo andaluz, queda definitivamente enterrado"

La noche electoral andaluza dejó más lecturas que la simple ausencia de mayoría absoluta para Juanma Moreno. En La Brújula, Pablo Pombo analizó el alcance real del resultado, el desgaste del PSOE, el papel de Vox en la gobernabilidad y el impacto inesperado de Adelante Andalucía, una formación que, a su juicio, ha sabido leer mejor que nadie el nuevo clima político.

Un ajuste fino de las encuestas, pero no de los escaños

El punto de partida lo marca la sorpresa por la falta de mayoría absoluta de Juanma Moreno. Pombo descarta un error generalizado en los sondeos y apunta más bien a un problema técnico en la traslación a escaños.

Según explica, las encuestas "acertaron en los porcentajes que atribuyeron a cada partido y no acertaron con la distribución de escaños", introduciendo un elemento casi imprevisible en provincias pequeñas. En ese contexto, factores como la movilización final o el empuje de Adelante Andalucía pudieron alterar el reparto.

El analista insiste en la cautela y evita explicaciones simplistas: sostiene que "nunca hay una explicación única y sencilla para los fenómenos complejos", a la espera de estudios postelectorales que aclaren movimientos clave como el trasvase de antiguos votantes de Ciudadanos.

El PSOE, de hegemonía histórica a desconexión total

El diagnóstico más contundente llega al analizar el resultado socialista. Pombo describe una ruptura profunda y estructural con la sociedad andaluza, más allá de una simple derrota electoral.

Afirma que "el vínculo del socialismo andaluz [...] queda definitivamente enterrado", señalando una desconexión transversal con prácticamente todos los segmentos sociales. En su análisis, el PSOE ha dejado de ser percibido como herramienta de transformación, quedando reducido a un voto de inercia.

Además, vincula este resultado con la política nacional, subrayando que debilita directamente a Pedro Sánchez: la derrota "restringe todavía más las opciones de que Sánchez pudiera renovar su mandato" y amplía el margen de la derecha.

Vox: decisivo pero sin crecimiento real

Sobre Vox, Pombo introduce un doble plano de análisis. En términos estratégicos, considera que el partido cumple su objetivo al ser clave para la gobernabilidad. Pero políticamente, el juicio es mucho más severo.

Explica que "el resultado [...] no es decepcionante, es un fracaso" si se compara con el contexto europeo y las expectativas de crecimiento. A su juicio, la formación no logra capitalizar el malestar social, en parte por problemas de liderazgo.

En términos electorales, matiza el discurso dominante: el ascenso es mínimo y no permite hablar de una ola. Como resume gráficamente, "solo han subido medio punto porcentual".

Adelante Andalucía: campaña eficaz y fenómeno político

La gran sorpresa de la noche encuentra en Pombo uno de sus primeros analistas. Ya lo había anticipado, y ahora explica las razones del éxito.

Por un lado, destaca el factor técnico: "han hecho una buena campaña" y han sabido activar a su electorado. Pero el elemento más relevante es político: la aparición de una izquierda no alineada con el sanchismo.

En ese sentido, subraya que es "la primera vez que se presenta una opción progresista que se declara abiertamente no sanchista", lo que abre un nuevo espacio electoral. Además, introduce una reflexión más profunda sobre el momento ideológico: define el fenómeno como una posible "izquierda post política", basada más en la expresión simbólica que en la transformación real.