Rafa Latorre: "María Jesús Montero es una candidata nefasta y encima ha hecho una de las campañas más desastrosas que se recuerdan"

Hubo un tiempo no tan lejano en que Andalucía era para el PSOE lo que California para el Partido Demócrata estadounidense. Casi no necesitaba ni hacer campaña. Ahora, en cambio, si se alargara una semana más la campaña, no sabemos dónde terminaría.

Quedan cuatro horas para que termine la campaña en Andalucía, para que los andaluces se suman en la jornada de reflexión previa a que el domingo elijan a a su parlamento autonómico.

Las encuestas no se publican, pero se hacen y se consultan. Lo que indican las que hay es que todas las tendencias que se apuntaban al comienzo no han hecho sino agravarse. O sea, que es más probable la mayoría absoluta de Juanma Moreno, que la debacle de María Jesús Montero parece aún más atroz, que Vox parece estancado y que Adelante Andalucía podría ganarle a Por Andalucía su particular batalla en la izquierda.

De la "desastrosa" campaña de Montero a la posible mayoría de Moreno

Es bastante obvio que María Jesús Montero es una candidata nefasta y encima ha hecho una de las campañas más desastrosas que se recuerdan. Haber sido ministro de Sánchez no es precisamente lo que forja una buena candidatura, sino más bien lo contrario.

Sin embargo, cuando después de casi 8 años, un gobernante está en condiciones de obtener una mayoría absoluta es sobre todo porque se está premiando su gestión. Quiero decir, que las consideraciones estratégicas al final solo complican un análisis que puede ser más sencillo. A Juanma Moreno lo han ido votando cada vez más a medida que ha ido gobernando.

En cualquier caso, el lunes los líderes nacionales no van a poder desentenderse de los resultados de estas elecciones. Porque se han volcado en la campaña, porque Andalucía es la comunidad más poblada de España y porque inevitablemente estos comicios tendrán unas consecuencias en la política nacional.

Bueno, vamos sin más demora a visitar los actos de cierre de campaña de los partidos.

Un PP fragmentado al final de campaña y Sánchez, con Montero

Empezando por la caravana del Partido Popular que se ha fragmentado para cubrir todas aquellas provincias donde sospechan que bailan algún escaño que podría complicar la mayoría absoluta. Por eso Alberto Núñez Feijóo ha ido a Almería y no a Málaga, que es donde cierra el candidato, Juanma Moreno que antes ha visitado Sevilla y Granada. Menudo sprint final.

Pedro Sánchez está presente en el cierre de su candidata. Los tracking apuntan a un resultado histórico, es verdad que la campaña parecía que consistía en picar y picar el suelo electoral del PSOE en Andalucía, a ver hasta dónde alcanzaba. María Jesús Montero quiso centrar la campaña en la Sanidad y ha cometido errores antológicos, como lo de calificar de accidente laboral la muerte en acto de servicio de dos guardias civiles en la lucha contra el narco. El acto de cierre socialista, en el Palacio de Congresos y exposiciones de Sevilla.

El umbral de éxito de Vox y los votos en la izquierda: de Por Andalucía a Adelante Andalucía

Y también cierra en Sevilla Vox. Es otro de los análisis interesantes de la noche electoral. Ver si se confirma el estancamiento de Vox o incluso el retroceso que indican los sondeos. Vox se ha centrado mucho en explotar el descontento del campo con la nueva PAC y Mercosur. El umbral de su éxito es si puede condicionar al gobierno en la próxima legislatura. Y el peligro para Abascal es que después del decepcionante resultado en Castilla y León se confirme un cierto abatimiento del electorado de Vox, que parecía que estaba en el momento virtuoso y puede que no tanto. En la plaza de la Virgen de los Reyes de Sevilla, Santiago Abascal ha ido a apoyar a Manuel Gavira.

Los resultados de Por Andalucía se van a medir inevitablemente por lo que obtenga Adelante Andalucía y de ahí pues se podrá extraer una lección acerca de cómo afecta a los socios de izquierda el haber ligado su presente y su futuro al PSOE de una manera tan disciplinada. Por Andalucía cierra en la Plaza del Alcalde Horacio Hermoso, en el barrio Tiro de Línea, en Sevilla.

Todo lo contrario ocurre con Adelante Andalucía, que ha hecho alarde de independencia con el Gobierno, que ha criticado algunas de sus políticas como la financiación autonómica. Así que esperan que ocurra un efecto parecido al que incrementó la representación de la Chunta en Aragón. Los tracking, así lo señalan. En la Alameda de Hércules cierra su campaña Adelante Andalucía.