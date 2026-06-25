Latorre explica el terrible terremoto ocurrido en Venezuela: "Un doblete sísmico ha sembrado de muerte el país"

Lo que los geólogos llaman un doblete sísmico ha sembrado de muerte Venezuela. El doblete sísmico ocurre cuando coinciden "dos terremotos de magnitud muy parecida, muy seguidos en el tiempo y muy próximos en el espacio" Los efectos son devastadores. Más cuando sacuden una nación depauperada como es la hermana Venezuela.

Todos los datos son provisionales desgraciadamente y aumentarán según pasen las horas. Por el momento hablamos de 164 muertos y de un millar. Lo peor está en el Estado de la Guaira, una región costera del norte del país donde se han derrumbado decenas de edificios. Es un Estado cercano a Caracas, donde también ha reinado el caos.

El principal aeropuerto del país, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, ha sufrido graves daños y permanece cerrado. Iberia ha informado de que el vuelo que tenía previsto este jueves con destino a Madrid ha sido cancelado “por restricciones que impiden la operación”.

Hay tantos lazos entre Venezuela y España que habría sido imperdonable que no se hubiera producido una movilización inmediata. Ha ocurrido España envía a 54 militares de la UME a Venezuela para reforzar el rescate tras los terremotos. El equipo USAR del BIEM II viaja con perros de búsqueda, cámaras de rescate y geófonos para localizar supervivientes entre los escombros.

El Congreso pide la dimisión o la moción de confianza para Sánchez

Esta semana se ha producido algo que no debería ser anecdótico. Las dos cámaras legislativas, sedes de la soberanía nacional que reside en el pueblo español han reclamado a Pedro Sánchez o bien que adelante las elecciones o bien que presente una cuestión de confianza.

En realidad, el hecho de que ambas votaciones hayan prosperado en el Senado y en el Congreso ya supone una cuestión de confianza. Pedro Sánchez no tiene la confianza de las Cortes generales. Y si este hecho ya lesiona la legitimidad en ejercicio de un presidente del gobierno, es especialmente grave cuando toda la legitimidad de origen de un gobierno reside en una votación parlamentaria.

Tiene razón Pedro Sánchez cuando reivindica la legitimidad de una investidura en minoría. Uno puede ser investido presidente sin haber ganado las elecciones, es más: sin haberse presentado siquiera a las elecciones. Pero precisamente por eso el respeto a la voluntad de las cámaras ha de ser tan escrupuloso. Y lo que este gobierno ha demostrado es una desprecio insólito, inédito, desde la restauración democrática.

Quieren oír cuál ha sido la reacción de Pedro Sánchez y de toda la bancada socialista. Escuchen.

Se han dado un aplauso. Por ser minoría. Por no tener la confianza del Congreso. Un aplauso. Tan cerrado como el que se llevó en su día Ábalos. Solo que hoy lo ha alentado y se lo ha llevado Pedro Sánchez.

Es evidente que Sánchez no cuenta con la confianza en la Cámara y no parece que el debate sobre la corrupción de ayer haya contribuido a recuperarla. Van a escuchar un día después, el juicio de algunos de los socios del Gobierno y al final, cuál es la respuesta que le ha dado a todos Óscar Puente.