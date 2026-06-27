"GTA VI va a ser un titán de la industria": Álvaro Daza analiza el videojuego que puede mover más que una superproducción de cine

Rafa Latorre entrevistó en La Brújula a Álvaro Daza para analizar el impacto del esperado Grand Theft Auto VI, después de que se confirmara su fecha de lanzamiento y de que la expectación en torno al videojuego volviera a sacudir al mercado del entretenimiento. A lo largo de la conversación, el experto defendió que se trata de un producto "estruendoso" por cifras, por inversión y por el nivel de ambición que concentra.

Un estreno más grande que el cine

Daza explicó que el lanzamiento de GTA VI está generando una expectación descomunal porque arrastra 13 años de espera desde la entrega anterior. En su opinión, esa acumulación de hype ha convertido el videojuego en una especie de bola de nieve gigantesca que lo sitúa por encima de cualquier estreno cinematográfico en impacto mediático.

El experto destacó además que el proyecto ha alcanzado una escala inédita dentro del sector, tanto por la cantidad de recursos invertidos como por el volumen de trabajo que hay detrás. Según señaló, el juego puede haber costado más de 1.000 millones de dólares, una cifra que lo situaría como el más caro de la historia.

Un arte total

Durante la entrevista, Daza defendió que el videojuego es "el arte total" porque combina narrativa, literatura, diseño visual, mecánicas de juego e interacción. Para el especialista, esa mezcla exige el trabajo de muchísima más gente y durante mucho más tiempo que una película convencional.

Rafa Latorre subrayó que no se trata solo de un juego, sino de una experiencia con guion elaborado, cinemáticas y un mundo abierto que ofrece libertad casi absoluta al jugador. Daza coincidió y remarcó que el desarrollo de este tipo de títulos implica años de trabajo, muy por encima del ciclo habitual de una superproducción audiovisual.

La evolución de la saga

Preguntado por el salto que supondrá GTA VI respecto a GTA V, el invitado sostuvo que el cambio será muy visible en el plano gráfico. Afirmó que visualmente el nuevo título estará todavía más impactante que los juegos anteriores de Rockstar, aunque en lo mecánico no cree que "invente la rueda".

Sí espera, en todo caso, una experiencia refinada y ampliada gracias a los 13 años de aprendizaje acumulado por la compañía, no solo con GTA sino también con Red Dead Redemption II. Esa trayectoria, señaló, se notará en un mundo más vivo y pulido.

Un juego para adultos

Otro de los puntos centrales de la charla fue la naturaleza adulta del videojuego. Daza fue claro al señalar que GTA VI no está pensado para niños, ni por sus temas ni por su tono satírico, y recalcó que se trata de un juego marcado por la violencia, las drogas, la delincuencia y la crítica social.

Según explicó, el jugador asume el papel del "malo de la película", pero dentro de una propuesta que no moraliza, sino que retrata con ironía y crudeza la sociedad norteamericana. En ese sentido, defendió que el juego no embellece esa realidad, sino que la expone como una sátira.

Florida, pero con crítica social

El experto recordó también que el universo de GTA suele estar muy ligado a su tiempo y a referencias culturales reconocibles. En esta nueva entrega, explicó, la ambientación remite a Florida y a Miami, aunque con otros nombres ficticios.

Esa construcción, añadió, viene acompañada de una crítica mordaz a la sociedad estadounidense, marcada por el culto a las armas, a los cuerpos, a las drogas y a la violencia. Para Daza, el atractivo de la saga está precisamente en que el jugador sabe que participa en esa crítica mientras juega.

El precio y la industria

La entrevista también abordó el precio del videojuego, fijado en 80 euros para la versión normal y 100 euros para la edición completa. Daza reconoció que ya se habían visto juegos a 80 euros, pero consideró llamativo y preocupante que la edición principal quede "capada" y obligue a pagar más por la versión buena.

Aun así, dio por hecho que Rockstar venderá más que nadie, porque se trata de un producto llamado a arrasar en ventas. A su juicio, el riesgo está en que ese nuevo nivel de precios acabe arrastrando al resto de la industria.