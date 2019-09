Ana Martín, Euprepio Padula y Juan Carlos Lozano repasan la actualidad de la jornada, y hablamos con Andrés Perelló, Secretario de justicia y nuevos derechos del PSOE. Hablamos de ETA tras escenificar su final definitivo como banda, pero no es el final para las investigaciones, la policía y los procesos que siguen abiertos. Hablamos de Catalá, que todavía no ha vuelto a dar explicaciones sobre sus palabras y el juez que dio su voto particular a favor de la manada. Hablamos de los delitos sexuales y su posible modificación.