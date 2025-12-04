Daniel Ramírez rescata la vitalidad de Carmen Martín Gaite en un podcast que bucea en su vida más íntima

En los archivos de la Fundación Juan March, Daniel Ramírez se topó con un tesoro oculto: los expedientes personales de grandes escritores españoles del siglo XX. Entre ellos, el de Carmen Martín Gaite, autora de 'Usos amorosos de la posguerra española' y figura clave en la narrativa de la generación del 50.

De esa investigación nació 'Expediente Martín Gaite', una serie sonora que reconstruye no solo la obra, sino la vida de una mujer capaz de sobreponerse al dolor "respondiendo con obras monumentales", tal como explicó el propio Ramírez en conversación con Rafa Latorre en La Brújula.

El periodista comentó que el proyecto parte de un descubrimiento personal: "Yo no había leído Usos amorosos hasta que empecé este podcast. Cuando lo hice comprendí que Martín Gaite era una escritora superlativa, brillante en la novela, en el ensayo y en la poesía".

La escritora que transformó el dolor en belleza

Ramírez relató cómo los expedientes contienen materiales inéditos —cartas, notas, momentos de creación y duelo— que revelan la fortaleza de la autora:

"Su marido, el escritor Rafael Sánchez Ferlosio, fue el amor de su vida y esa relación terminó pronto; luego perdió a su hijo Miguel por meningitis, y años después a su hija Marta por sida. Cada vez que la vida la golpeaba, ella respondía con una obra monumental", explicó el periodista.

Aun así, lo que más le impresionó fue su espíritu vital. "Incluso después de todas esas pérdidas, Carmen conservaba una alegría contagiosa. Iba al fútbol, viajaba por Europa y se rodeaba de gente joven. Decía que un hombre guapo era lo que le había recetado el médico", relató entre sonrisas.

"Vitalidad" frente a la tragedia

Esa palabra —vitalidad—, subrayó Ramírez, se repite constantemente en los recuerdos de quienes la trataron. Su correspondencia muestra una profunda reflexión sobre la maternidad y el legado. En una de las cartas recogidas en el podcast, la escritora confiesa a su hermana Ana María: "Lo duro no es morirse, sino morirse siendo fin de raza, porque los hijos son la antorcha que dejamos en este mundo".

Ramírez sostiene que esa mezcla de lucidez, ternura y humor define su legado. "En sus textos hay una luminosidad constante, una alegría que no se deja vencer por la tragedia", afirmó.

Justicia poética para una gran narradora

Cien años después de su nacimiento, la obra de Martín Gaite mantiene una vigencia incuestionable. "Hoy seguimos hablando de ella, sus libros siguen en las librerías y se leen en las casas", señaló Ramírez. "De su generación, la del 50, es la más leída. Martín Gaite gana por goleada".

El autor del podcast considera que esa permanencia es una forma de justicia poética: "Ella tuvo que soportar que la llamaran Madame Ferlosio o que insinuaran que ganaba premios por su marido. Pero con los años se ha demostrado que fue la voz más sólida de su generación y la que mejor ha sobrevivido al paso del tiempo".