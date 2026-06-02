El coronel Carlos Calvo advierte en La Brújula del fallo clave de EE. UU. en la guerra: "El ritmo de consumo es mayor que el de reposición"

En un contexto internacional marcado por el aumento de conflictos armados y la presión sobre las capacidades militares occidentales, el coronel retirado del Ejército Carlos Calvo ha analizado en La Brújula las debilidades que empiezan a aflorar en la estrategia de Estados Unidos.

En conversación con Rafa Latorre, el también académico correspondiente de la Academia de Ciencias y Artes Militares ha puesto el foco en un elemento clave pero a menudo ignorado: el stock de munición y la capacidad real de reponerlo.

Un problema de consumo y producción

Calvo subrayó que uno de los grandes errores de percepción es pensar que los recursos militares son ilimitados. "Los ritmos de consumo en las operaciones en Irán son mucho mayores que los ritmos de reposición", explicó, señalando que esta brecha no solo afecta a la logística en el frente, sino también a la industria que sostiene el esfuerzo bélico.

En este sentido, el coronel apuntó que el problema va más allá del campo de batalla y entra de lleno en el terreno industrial. La capacidad de fabricar armamento y reponer arsenales no está preparada para conflictos prolongados de alta intensidad.

Error de cálculo en la duración de la guerra

Preguntado por si Estados Unidos infravaloró el escenario, Calvo fue claro: "Muy posiblemente haya habido un error de planeamiento en cuanto a la duración de la campaña". Una situación que, según explicó, no es exclusiva de este conflicto, sino que también se ha visto en Ucrania.

El experto detalló que las campañas militares se diseñan con unos plazos concretos, pero la realidad sobre el terreno está desbordando esas previsiones. En el caso actual, no solo preocupa la duración, sino también la intensidad, mucho mayor de lo esperado, lo que acelera el desgaste de recursos.

El impacto del estrecho de Ormuz

Otro de los factores clave es el contexto geopolítico. La estrategia de Irán, especialmente en torno al estrecho de Ormuz, está afectando directamente a las cadenas de suministro.

"Hay un problema no solo de capacidad de producción, sino de abastecimiento de materias primas y componentes", explicó Calvo. En respuesta, Estados Unidos está tratando de reforzar tanto a los grandes contratistas como a las empresas que fabrican elementos críticos, como motores de cohete.

Tensiones con Israel y falta de control

La entrevista también abordó las tensiones entre Estados Unidos e Israel. Según Calvo, los planes iniciales de Donald Trump pasaban por una guerra más corta, pero la evolución del conflicto ha cambiado ese escenario.

"Israel ha cogido vida propia", afirmó, sugiriendo que las dinámicas del conflicto han escapado parcialmente al control de Washington. A la pregunta de si ambos países están librando guerras distintas, su respuesta fue tajante: "Efectivamente".

El papel del mando militar

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista llegó al analizar la relación entre poder político y militar. Calvo puso el foco en la responsabilidad de los mandos militares a la hora de asesorar al Gobierno.

Recordando un pasaje reciente, destacó que aunque se debe obedecer, también tiene el deber de advertir: "Los militares tenemos la responsabilidad de alertar al político de ‘ten cuidado dónde te estás metiendo’, porque al final los que nos vamos a jugar los bigotes somos nosotros".

Una reflexión que, según el coronel, evidencia cierta falta de tensión crítica en la toma de decisiones estratégicas.