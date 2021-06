El Norte de Lucas: ¿Nos está diciendo el brote originado en Mallorca que es pronto para dejar la mascarilla?

Una española de 35 años ha sido asesinada junto a dos compañeros en Etiopía dónde realizaba labores de cooperante. "Es especialmente conmovedor y ha sacudido la rutina de este viernes".

Tenemos el mayor brote de Covid extendido por siete autonomías. Originado en Mallorca ha provocado el aislamiento de 2000 personas ¿Nos está diciendo esto que es pronto para dejar la mascarilla? ¿Y si esto no hubiera sido la mejor forma de amortiguar el efecto propagandístico de los indultos? Rafael Bengoa ha lamentado la prisa en tomar la decisión de quitar la mascarilla: "En este país nos gusta desescalar prematuramente y animar al turista".

"He de reconocerle que me sorprende la falta de rubor para reconocer decisiones equivocadas, a su juicio, de los Tribunales", asegura Lucas. La malversación de fondos de los indultados, no ha sido indultada, tienen una responsabilidad de casi 5 millones de euros. Algo que no gusta al Gobierno. La exigencia de un tribunal como piedra en el camino. Mientras Pedro Sánchez sigue con su mensaje de "construir convivencia. Hay momentos en que lo útil es el castigo y en otros el perdón"

La presidenta del Senado ha declarado nula la votación para bajar el IVA a las peluquerías. El PP ha pedido su dimisión. En los Populares se han juntado Ayuso y Aznar. Ha habido feeling y admiración mutua. Y en el aire algo que podríamos llamar como "lejana heredera"