El monólogo de las ocho: "Yolanda Díaz cabalga entre la sencillez y la hiperactividad"

A este descenso a los infiernos del alma que es la campaña electoral ya sólo le quedan un par de días y luego vendrá la jornada de reflexión con su derroche de intrascendentes anécdotas personales. Cuando Fraga vivía, ahí iban los camarógrafos a grabarle jugando al dominó. Los políticos se graban haciendo cosas cotidianas, como diciendo, somos como vosotros y ¡como si esos publirreportajes de fingida naturalidad no fueran en sí mismos un acto de campaña!

Hoy ha habido dos políticos que parecía que estaban en un ensayo de la jornada de reflexión. Uno por lesión y la otra porque tenía mucha plancha.

Entre la plancha y el lumbago, ya ven qué asuntos tan mundanos han dominado la campaña el día. Es que a Yolanda Díaz le han hecho unos perfiles en la prensa, con lo que pretende transmitir una sencillez tan sencilla que casi se convierte en vulgaridad.

Bueno, cuidado. Yolanda Díaz cabalga entre la sencillez y la hiperactividad, entre las tareas domésticas y el insomnio, porque entre otros detalles del natural, la candidata de Sumar ha hecho saber que ella duerme unas dos horas al día, al menos en tiempo de campaña. Lo cual no es saludable ni tampoco recomendable para alguien que tiene que tomar decisiones. Ya saben eso que decía de Donald Trump, a causa de sus hábitos noctámbulos. No es demasiado confiable quien tiene que tomar decisiones trascendentales sin haber descansado lo suficiente. En cualquier caso, es verdad que dejar de dormir tiene al menos la ventaja del aprovechamiento del tiempo. Yolanda Díaz no tiene el suficiente para venir aquí a la Brújula a una entrevista. Lo hemos solicitado sin éxito.

Pero esta lumbalgia no es la razón por la que no acudirá al debate en Televisión Española junto al resto de los candidatos, porque eso ya lo tenía decidido hace tiempo. Si Feijóo no ha acudido a la invitación de la tele pública es porque no quiere que se produzca una recreación de los bloques. Como si fuera un partido de dobles: Feijoo/Abascal vs Sánchez/Yolanda Díaz. Por eso quería incluir al resto de los socios necesarios para que Sánchez sea investido en la mejor de las hipótesis, muy especialmente Bildu y Esquerra.

¿Cómo se prepara un debate cuando el adversario a batir no está presente?

En TVE le contestan, con especial énfasis el moderador Xabier Fortes, que la cadena propuso un cara a cara, un debate a cuatro y el debate a siete que ya celebraron los portavoces. Esto introduce bastante incertidumbre en el debate de hoy. ¿Cómo se prepara un debate cuando el adversario a batir no está presente? Lo que hoy publican los periódicos de fuentes de los partidos. En Génova dice: «irán todos a por Feijóo». No sé. Quizás las situación de Yolanda Díaz es lo bastante desesperada como tratar de diferenciarse de Pedro Sánchez. Luego en Ferraz temen, muy razonablemente, que el debate a tres transmita la sensación de un debate entre perdedores.

En cualquier caso lo que a Feijóo le conviene es, primero es no ofrecer la imagen de que su futuro está inevitablemente ligado a Abascal y que sin embargo la de Pedro Sánchez sí está ligada inevitablemente a la de Junqueras y Otegi.

Tanto Junqueras y Otegi no contribuyen precisamente a aliviarle esa carga a Pedro Sánchez. Porque ambos están haciendo una campaña muy activa y muy sonora y muy bien coordinada. Ambos fueron socios parlamentarios estables durante la pasada legislatura y en esta campaña se han hartado de anunciar juntos, como en una entente cordial de independentistas, que sus condiciones para una nueva investidura de Sánchez se encarecerán e incluirán, por supuesto, un referéndum de autodeterminación.

Esto decía Oriol Junqueras en un mitin anoche en Barcelona junto a Otegi. Se está dirigiendo a él, cuando dice «voy a proponeros un acuerdo entre ambos países». Hoy ha hablado también Mertxe Aizpurúa, la portavoz de EH Bildu en Radio Euskadi y ha confirmado cuál es el paso siguiente y por tanto lo que pondrán sobre la mesa de negociación el día después del 23 de julio.

El problema para Sánchez es que sus pactos con Bildu y Esquerra tienen testigos

El problema para Sánchez es que sus pactos con Bildu y Esquerra tienen testigos, incluso algunos a los que la izquierda suele conceder mucho crédito como el PNV, cuya molestia por la proyección de Bildu es bien perceptible. Han entrevistado a Andoni Ortúzar en El Independiente.

Hoy el PSOE ha desplegado a 11 ministros por toda España para tratar de cubrir el espacio de Pedro Sánchez, centrado en la estrategia de un debate a tres con el que difícilmente podrá resarcirse de la imagen ofrecida en el cara a cara de Atresmedia.

De Feijóo ya hemos dicho que está de baja por lumbalgia pero camino de Valencia donde mañana retomará sus actos de campaña.

En cuanto a Sumar. Yolanda Díaz ha tenido hoy un generoso despliegue en los periódicos, con vívidos retratos al óleo y luego se habrá dedicado a preparar su difícil posición en el debate. Difícil digo, porque está ante el dilema de no arriesgar y criticar el ausente o salir a por el voto de los socialistas y enfrentarse a su jefe durante esta legislatura para que su campaña deje de parecer una prolongación de la del PSOE.

A priori quien más tiene que ganar, o eso parece, es Vox, porque Santiago Abascal se convertirá en el blanco preferido, esto es en gran protagonista del debate a tres en TVE.