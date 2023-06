El monólogo de las ocho: "Vox ha recuperado protagonismo cuando hacía tiempo que permanecía desdibujado"

El primer ayuntamiento en constituirse en toda España será el de Cortegana (Huelva). En sesión de noche. De hecho tienen tanta prisa que la sesión constitutiva se va a celebrar a medianoche. La hora tan especial se debe a que este fin de semana se celebra la romería de San Antonio. Y no quieren perder ni un minuto con los trámites consistoriales. Además, tampoco es que se estén produciendo negociaciones agónicas de última hora para ver quién se alza con el bastón de mando. El PP ha obtenido una mayoría absolutísima de 7 diputados de los 11 posibles. Así que llegarán, votarán y a descansar para la romería.

El resto de los ayuntamientos se constituirán mañana y la verdad es que el panorama está despejado en la inmensa mayoría, desde luego en todas las grandes ciudades excepto en una, donde las negociaciones, ahí sí, son agónicas. Barcelona.

Corren los minutos hacia la hora límite para la constitución de los ayuntamientos. En estas horas recientes ya ha quedado claro que el PP arrebatará al PSOE todas las alcaldías relevantes donde pueda sumarse a Vox. Esta es la consecuencia de haber descartado e incluso ridiculizado la oferta para que gobierne la lista más votada. Elche, Valladolid, Burgos, Toledo. Estas son grandes ciudades donde el PSOE es la fuerza más votada. En todas ellas habrá un alcalde del Partido Popular. El PSOE ha quedado prácticamente arrasado del mapa de poder de los grandes ayuntamiento. Con un hito histórico en Andalucía. Ya la misma noche del 28M, se podía advertir que la transformación política más radical se había producido en la otrora federación más poderosa del PSOE. Con el pacto en Jaén del PP con este grupo local Jaén merece más, los populares han consumado un hito histórico. Habrá un alcalde del PP en las ocho capitales andaluzas.

¿Y qué ocurre en Barcelona? Pues que todo se va a decidir en la foto finish. Que Jaume Collboni fuera el próximo alcalde sería el único consuelo para los socialistas en unas municipales catastróficas para ellos. Pero, ahora mismo, no lo tiene ni mucho menos garantizado. Es más, lo probable es que Barcelona tenga una alcalde del partido de Puigdemont, Xavier Trias, con todo lo que eso conlleva. Porque aunque el acuerdo con Esquerra no está cerrado. A pesar de sus peleas, de sus trifulcas, de sus odios intestinos, cuando el presupuesto y el poder están cerca, los independentistas siempre encuentran el camino del acuerdo.

En cambio Jaume Collboni depende de una improbable colusión de Comunes y populares. O sea, todos parecen querer votarle pero todos han encontrado una excusa para no hacerlo. Daniel Sirera del PP le ha ofrecido aquí en Más de Uno de Onda Cero sus concejales.

Le ha ofrecido sus votos a Collboni. Pero a él, no a los comunes. Aunque quizás bastaría con que se excluyera a Colau. Lo que pasa es que a los comunes les da asquito votar junto al PP y entonces todo se complica, Como la memoria es frágil, quizás no todos recuerden que Ada Colau ha sido alcaldesa todos estos años gracias a Manuel Valls. Claro que corresponder a esa generosidad permitiendo que el que fue su teniente de alcalde sea el próximo alcalde de Barcelona quizás sea un lujo que no quiere permitirse. Pero es que los comunes no serán independentistas pero tampoco son constitucionalistas. De hecho está por el derecho de autodeterminación.

Primera crisis entre el PP y Vox en la Comunidad Valenciana y ni siquiera han tomado posesión.

Tal y como les anunciábamos desde que se alcanzara el acuerdo, con una rapidez asombrosa, en la Comunidad Valenciana, la generosidad de Carlos Mazón con Vox parece haber puesto en serias dificultades al Partido Popular. No sólo porque ha complicado las negociaciones en Extremadura y Aragón, más proclives a explorar una investidura en solitario. Sino porque todavía no han tomado posesión sus consejeros y ya se han producido las primeras contradicciones y los primeros líos. Hoy ha sido el diputado José María Llanos, nada menos que al recoger el acta, el que ha obligado a reaccionar nada menos que Alberto Nuñez Feijóo.

Enseguida arreciaron los tuits. Dice Feijóo: «La violencia de género existe y cada asesinato de una mujer nos conmociona como sociedad. Desde el @ppopular no daremos ni un paso atrás en la lucha contra esta lacra. No vamos a renunciar a nuestros principios, cueste lo que nos cueste»

Esto ha encendido las alarmas del PP por varias razones. Primero porque Vox ha recuperado un incómodo protagonismo cuando hacía mucho tiempo que permanecía desdibujado. Dense cuenta de que la ley del sólo sí es sí y en parte la ley trans había enajenado el voto femenino del PSOE. Y esto es una complicación. Porque además las proclamas son creíbles, el PP votó a favor de la ley de violencia de genero, también suscribió el pacto contra la violencia de género, pero también le ha dado a Vox la Consejería de Interior y Justicia de la Comunidad Valenciana.

Hoy contrasta el delirante CIS de Tezanos con la denuncia de la encuestadoras que sí acierta

Afortunadamente para el PP, la campaña del PSOE siempre termina acudiendo en su auxilio. Hoy contrasta el delirante CIS de Tezanos con la denuncia de la encuestadoras que sí acierta. O sea, que el PSOE denuncia a las encuestadoras que aciertan y celebra que un militante suyo haga sociología militante con dinero público.

Luego además ha salido a la palestra Arnaldo Otegi, que siempre es una figura incómoda para el PSOE. Esta vez lo ha convocado a escena el gobierno después de que su delegado en gobierno elogiara entusiasta a Bildu y luego tratara de corregir con una torpe disculpa.