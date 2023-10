El monólogo de las ocho: "La situación en Oriente Próximo referencia ineludible en el discurso del Rey"

La ceremonia ya ha terminado, con el tradicional sonido de las gaitas, que acompañan con su pasacalles la salida de los premiados. Vamos a ver qué tal ha transcurrido la ceremonia y qué han dicho los encargados de pronunciar los discursos.

El discurso que el Rey pronuncia cada año suele aludir a la actualidad internacional. Como era de esperar Felipe VI ha hecho una alusión muy directa a la crisis de Oriente Próximo. Ha recordado aquella edición de los entonces Príncipe de Asturias, la de 1994, en que la Fundación concedió un premio conjunto, el de Cooperación Internacional, al Isaac Rabin y a Yasir Arafat.

Hoy además es un día señalado para Leonor, que por algo los Premios son los Princesa de Asturias. Leonor ha pronunciado su último discurso como menor de edad, porque el día 31 de este mes es su cumple y ese día jurará la Constitución en un acto solemne en el Congreso de los Diputado.

La situación en Oriente Próximo es una referencia ineludible en el discurso del Rey. Uno de los sonidos del día tiene como escenario el paso de Rafah, que es la entrada tanto de mercancías como de personas entre Egipto y Gaza. No sólo ha estado cerrado a cal y canto sino que permanecía intransitable. Tanto Egipto, como Jordania, como Hamás rechazan la salida de refugiados de la franja. Tampoco está entrando ayuda humanitaria al ritmo necesario porque los controles son exhaustivos y eso ralentiza mucho el tránsito. Hoy el secretario General de la ONU, Antonio Guterres ha visitado el paso de Rafah y ante una hilera de camiones que esperan para entrar en Gaza, ha clamado por que se acelere la entrada de ayuda.

Las naciones europeas están reforzando su seguridad interior por el peligro de ataques terroristas. Se han producido algunas alertas en España que luego se han demostrado falsas, pero que demuestran el grado de sensibilidad adquirido por la crisis en Oriente Próximo.

Hay una comprensible inquietud y lo que hoy ha querido hacer el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska es trasladar un mensaje de calma. No ha detallado las medidas de refuerzo de la seguridad para prevenir posibles ataques por razones evidentes, pero ha asegurado que las fuerzas de seguridad trabajan para hacer frente a las amenazas que hoy pesan sobre cualquier nación del mundo. También las de mayoría islámica, no olvidemos que se trata del objetivo preferencial del yihadismo. Grande Marlaska ha pedido también no asociar inmigración con violencia y evitar la estigmatización.

Hoy mismo se conocía que la Policía Nacional ha detenido en Huétor Tajar (Granada), Cubelles (Barcelona) y Madrid a cuatro jóvenes por delitos de adoctrinamiento con propósito terrorista. Dos de los investigados habían contraído matrimonio y hablaban de "derramar sangre para recuperar Al Andalus y restaurar el Califato".