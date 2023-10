El monólogo de las ocho: "¿Quién podría creerles cuando digan que es imposible un referéndum?"

Hoy nos hemos venido a Valladolid. ¿Excusa? No es necesaria ninguna pero nos hemos buscado una inmejorable que es el campeonato mundial de tapas y el concurso nacional de Pinchos y tapas ‘Ciudad de Valladolid’. Que es el Balón de Oro de la gastronomía española, porque el pincho y la tapa es la unidad mínima de la gastronomía española. ¿Cuál es el acto social por antonomasia? Un pincho o una tapa. Bien pues sepan que entre todas las razones que ofrece Valladolid para visitarla o para mudarse directamente aquí, una no menor (que diría mi paisano) es que es una potencia mundial de la tapa y el pincho.

Los incautos dicen también como elogio, «está muy bien comunicada». Porque fíjate qué suerte que desde Madrid se tarda unos 50 minutos en tren. ¡Qué suerte para Madrid!

Supongo que los dirigentes que disciplinadamente se levantaron a aplaudir la amnistía se hacen cargo de su crisis de credibilidad. ¿Con que autoridad moral van a defender ahora que no habrá un referéndum de autodeterminación en Cataluña si los argumentos con los que negaban la amnistía son exactamente los mismos? ¿Quién podría creerles cuando digan que es imposible un referéndum porque no cabe en la Constitución, si eso ya lo dijeron de la amnistía?

¿Quién les creerá cuando digan que la autodeterminación va contra el ideario del PSOE, si de la amnistía dijeron lo mismo? No hay un argumento que los socialistas opongan hoy al derecho de autodeterminación que no hayan utilizado contra la amnistía. De manera que, démosle la vuelta a la pregunta, ¿cómo no pensar que apoyarán la autodeterminación si con ello impiden que la derecha siquiera tenga la posibilidad de arrebatarles el Gobierno?

Hoy los socialistas comienzan a votar en una consulta con una pregunta trucada: "¿Apoyas el acuerdo para formar un gobierno con Sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria?" La respuesta probablemente sería otra si preguntara: ¿Apoyas la amnistía de Puigdemont a cambio de los 7 votos de Junts? Pero, ya se sabe que una consulta es siempre una pregunta retórica y quien la convoca lo hace para ganarla y dotarse así de autoridad orgánica cuando carece de otro tipo de autoridad.

Hoy Pedro Sánchez le ha enviado una carta a los militantes para que no se equivoquen a la hora de votar en la consulta y les explica lo siguiente, es textual: "Para alcanzar la mayoría necesaria que nos permita seguir avanzando en la senda del progreso y la convivencia, tenemos que acordar con una mayoría parlamentaria aún más amplia. Una mayoría que demanda seguir avanzando en el reencuentro para superar las heridas aún abiertas, producto de una crisis que los socialistas heredamos al llegar al Gobierno. Tengo la convicción de que la amnistía contribuirá a hacerlo".

¿Y cuándo se dio cuenta de esto? De que la convivencia en Cataluña necesitaba de una amnistía, ¿cuándo, si justo antes del 23J decía lo contrario? Pues fíjense qué casualidad, porque fue justo la noche del 23J. En el momento en que hizo la suma y se enteró de que necesitaba a Puigdemont para gobernar fue cuando se dio cuenta de que la amnistía, además, era buenísima para España. Ni un minuto antes. O sea, hizo la suma, vio que daban 176 y se dijo, pues ya está esto es buenísimo para España.

¿Qué espera Arnaldo Otegi de esta legislatura?

Ahora lo que tiene mérito es que siendo esto tan evidente, todos menos uno de los dirigentes presentes en Ferraz para el Comité Federal se levantan a aplaudir a rabiar al secretariado cuando les repartió el aceite de ricino de la amnistía. No tendrá palabra, como dice El País en bellísimo eufemismo, «habrá sacrificado su palabra» pero en lo que es un portento Pedro Sánchez es en el arte de la doma.

Hoy se ha escuchado otra voz crítica, o al menos que le opone algún matiz al secretario general. Ha sido Odón Elorza en Más de Uno con Carlos Alsina.

Pero, no crean que todo termina en la amnistía, porque hay más socios de Pedro Sánchez que esperan y demandan atención. Por eso conviene escucharles. Por ejemplo, qué espera Arnaldo Otegi de esta legislatura. Al fin y al cabo sus votos son tan determinantes como los de cualquiera de las otras fuerzas que apoyan a Pedro Sánchez y es uno de los socios más duraderos, estables y leales. Dice Arnaldo Otegi que ha llegado el momento de que las naciones de España se presenten y debatan sobre la plurinacionalidad.

Por cierto, que mañana hay un acontecimiento importante en el Congreso de los Diputados. Que sea el cumpleaños de la princesa Leonor es circunstancial, lo importante es que al cumplir la mayoría de edad jurará la Constitución ante la Cortes.

Esto es algo que en realidad a quien más debía satisfacer es a los republicanos. Por cuanto lo que va a hacer la princesa, como futura reina, es ponerse al servicio de la Cámara y proclamar que su poder simbólico está supeditado al poder efectivo del Parlamento. De manera que el que haya una serie de diputados que hayan decidido no ir, no es tanto un boicot a la monarquía como un autoboicot, porque han perdido la ocasión de exhibir su poder efectivo sobre el del monarca. Ellos verán.