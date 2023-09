El monólogo de las ocho: "El PSOE ha decidido afrontar de cara las críticas expulsando a Nicolás Redondo"

La verdad es que nos habíamos ilusionado cuando nos enteramos de que la NASA había convocado una comparecencia para hablar de la vida extraterrestre. Pero, la verdad que la cita ha defraudado todas la expectativas, porque la NASA no se atreve a decir ni que sí ni que no.

No hablamos de los geyperman estos que han presentado en México y que parecen una versión cutre de Mars Attack. Ese es un fraude evidente, porque ya sería casualidad que de todas las formas posibles que puede adquirir la vida extraterrestre, al final los habitantes de otros planetas tengan una pinta tan convencional. Si es que les faltan las antenas.

No, lo de NASA es más serio. De hecho han nombrado a un director de investigación sobre ovnis porque consideran que se encuentran ante “un gran misterio”. Eso significa que se han tomado en serio los avistamientos de FANIs (Fenómenos Anómalos No Identificados) que militares estadounidenses han revelado ante la cámara de representantes. Y también significan que no saben explicar su origen. De manera que no pueden decir que sea extraterrestre ni pueden descartar que ninguno de ellos lo sea. La conclusión de la NASA es, digamos, poco concluyente.

Nicolás Redondo tenía el carné socialista cuando Bolaños era un lactante

En la Tierra, no en la estratósfera sino a ras de suelo, miren qué cosas tan mundanas ocurren. El PSOE ha decidido afrontar de cara la contestación, los reparos, las críticas, que los planes de Pedro Sánchez provocan en históricos socialistas. ¿Y cómo lo han hecho? Pues expulsando a Nicolás Redondo Terreros.

Miren, Nicolás Redondo, de estirpe sindicalista como ustedes saben, se afilió a las Juventudes Socialistas en 1975. O sea, el año que nació Félix Bolaños. Pedro Sánchez tenía 3 añitos. Nicolás Redondo tenía el carné socialista cuando Bolaños era un lactante. Ahora se lo han quitado y la razón que ofrece la dirección de Ferraz es su "reiterado menosprecio a las siglas".

Justo ayer hablamos con Nicolás Redondo en La Brújula de Onda Cero. Entonces no sabíamos que lo iban a expulsar, aunque el PSOE dice que la decisión estaba tomada desde la ejecutiva del lunes. De hecho se le puede dar la vuelta a aquel dicho célebre de José María García. Lo han echado cinco minutos antes de que se fuera, porque lo que él nos anunciaba anoche es que abandonaría la militancia si se consumen los planes de Sánchez de amnistiar al prófugo Puigdemont para garantizarse la investidura.

¿Es Nicolás Redondo un caso único de disidencia? No, desde luego no es ni el único que se ha expresado contra la amnistía que planea Pedro Sánchez ni el que lo ha hecho con más fiereza o desprecio. ¿Ha dicho algo distinto Felipe González? No ¿Ha sido más complaciente Juan Alberto Belloch? No. ¿Ha sido menos contestatario Alfonso Guerra? Bueno, de hecho Alfonso Guerra es un buen candidato a ser el siguiente expulsado de la gran familia socialista, porque incluso se está pensando acudir a la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana el próximo 8 de octubre. Ha dicho que no es una mala idea. Que esto sea noticia, por cierto, ya indica cuál es la deriva del PSOE.

¿Se acuerdan de quien cerró el acto de la manifestación de SCC de aquel 8 de octubre de 2017? Josep Borrell. No creo que el día 8 se asome por ahí ningún dirigente socialista. Sí irán los partidos de la oposición, que están ahora tratando de arreglarse para ver cómo canalizar la energía cívica, que decía Aznar, que se opone a la amnistía.

En eso está ahora la oposición. Asumida la falta de apoyo de Feijóo para una investidura, ahora la oposición alienta a la movilización social para oponerse a la claudicación del PSOE ante las exigencias de Puigdemont. Habrá un acto el domingo 24, que no está claro qué formato tendrá ni está cerrado el lugar de la convocatoria. Pero, es evidente que pretende ser el preludio del pleno de investidura donde Feijóo podrá contraponer su modelo de sociedad, de Estado y de país al de Pedro Sánchez.

Antes hablábamos de Bolaños y de la edad que tenía cuando Nicolás Redondo se afiliaba a las Juventudes socialistas. La expulsión de Nicolás Redondo es un indicio más, por si fueran necesarios más indicios de que efectivamente el PSOE ha decidido explorar los límites de la Constitución del brazo de un prófugo de la Justicia para garantizarse la investidura de Pedro Sánchez. De esta forma tan significativa se felicitaba el ministro de la Presidencia Félix Bolaños. por que el Supremo haya rechazado los recursos contra los indultos a los Jordis.

Verán que bajo cada una de las palabras de Bolaños late la intención de dar un paso más para exonerar de su responsabilidad a quienes quisieron subvertir el orden constitucional en 2017. A cambio del apoyo parlamentario de Esquerra, los indultos sacaron de la cárcel a Junqueras y a cambio del apoyo parlamentario de Junts, la amnistía evitaría que CArles Puigdemont pisara algún día la cárcel.

No crean que la oposición a la amnistía es algo partidista o exclusivo del PP. Hay una encuesta muy interesante de Metroscopia al respecto. «El 65% de votantes socialistas rechaza la amnistía y dos de cada tres españoles prefieren nuevas elecciones».

Hoy José Juan Toharia ha desgranado algunos datos en 'Más de Uno' con Carlos Alsina. No es que la mayoría de los votantes socialistas estén en contra. Es que tampoco es una cuestión generacional. Los jóvenes están más en contra que los mayores. No son cosas del viejo PSOE.