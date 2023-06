El monólogo de las ocho: "La mentira más ridícula es la que desde que se pronuncia se sabe que es mentira"

Enseguida nos ocupamos de la actualidad política española y de sus mentiras y de sus cambios de opinión y de las mentiras que sirven para justificar mentiras y de la más ridícula de las mentiras, que es aquella que se sabe desde el principio que se va a revelar como tal.

Antes hay algo más urgente, porque hay miles de españoles a los que nada les quita la ilusión de unas vacaciones y que a estas horas se echan a la carretera como un torrente de viajeros y se acuden a los aeropuertos y esperan en las estaciones de tren y se suben a autobuses que les llevan al más feliz de los destinos que es el destino vacacional.

Cada cambio de quincena habrá una operación salida y hoy estamos ya inmersos en la primera, que además coincide con un fin de semana, con lo que se multiplican los desplazamientos. A ver, unos datos. De los más de 90 millones de desplazamientos de larga distancia que se van a producir en todo el verano hoy se prevén cuatro millones y medio. Más de 3100 trenes circularán este fin de semana por las vías española, lo que supon un nuevo récord histórico.

La mentira más ridícula es aquella que desde que se pronuncia se sabe que es mentira

La mentira más ridícula es aquella que desde que se pronuncia se sabe que es mentira. En esta tipología entra la mentira de que María Guardiola jamás de los jamáses tendría a un consejero de Vox en su gobierno y que antes de hacerlo dimitiría.

Hoy ha sellado su acuerdo con Vox y le ha cedido una consejería. ¿Sólo una consejería? Sí, de hecho el que esto se haya visto como un acuerdo oneroso demuestra lo catastrófica que ha sido la gestión de las negociaciones. Esto, Guardiola lo ha podido solucionar, pero no que la mesa de la Asamblea permanezca dominada por el PSOE y presidida por Blanca Martín. ¿Por qué ha cerrado ahora el acuerdo y no ha esperado hasta después de las generales? Pues porque la presidenta del parlamento extremeño había convocado el pleno de investidura de Guillermo Fernández Vara y había que presentar un acuerdo alternativo que evitara el trance en pleno arranque de la campaña electoral.

¿Qué clase de acuerdo? Pues uno que le da a Vox nada más y nada menos que la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. O sea que según ha descrito Guardiola tendrá las siguientes competencias.

Se ha firmado acuerdo con mayor presencia de ánimo. Es que casi parece que estaba en el notario firmando un divorcio con una carucha. Más triste que un torero al otro lado del telón de acero. Pero, es que era o eso o investir a Vara o repetir elecciones y Guardiola ha tenido que elegir y eligió lo previsible, que era firmar un acuerdo de Gobierno. Ahora le pesarán todo estos golpes de pecho que la convirtieron en la heroína de las tertulias, en la maverick del PP.

María Guardiola ahora pide que se le juzgue como presidenta de Extremadura. Bien, pero va a tenerlo que hacerlo muy bien. Porque empieza su mandato con un descubierto en la cuenta. ¿Mintió María Guardiola? Pues sí. Decir lo contrario sería hacer un ejercicio de sanchismo.

Aquí se da una paradoja. Porque quien ha dejado preparado el argumentario para oponerse al pacto es la propia María Guardiola, cuando dejó dicho aquello de «por quién me toman yo no puedo gobernar con una fuerza que minimiza la violencia machista, homófoba extremista».

En cambio quien ha dejado preparado el argumentario para defender la legitimidad y aun la pertinencia del cambio de posición es el sanchismo, que es quien ha hecho de la mentira una forma sofisticada de hacer política.

Zapatero ha hecho ya el triple salto mortal

Todos aquellos a los que le parecía natural que Sánchez pactará con Podemos cuando lo había calificado de fuerza bolivariano sin responsabilidad de Estado. Es que hoy Zapatero ha hecho ya el triple salto mortal, cuando después de semanas defendiendo la pertinencia de los cambios de opinión de Sánchez, ahora critica lo de Extremadura. Está muy enfadado Zapatero con Alsina por haberle preguntado a Sánchez por qué nos había mentido tanto. Lo divertido del caso es que Zapatero defiende que Sánchez no miente con una mentira. Miren lo que dice de los acuerdos con Bildu en Espejo Público de Antena 3

Esto es mentira. Mentira. Como existe la verdad, existe la mentira. Y esto que dice Zapatero lo es. Sánchez dijo que no iba a llegar a acuerdo con Bildu y llegó a acuerdos con ellos. Hay testimonios gráficos y textuales. De las reuniones para negociar leyes, presupuestos y decretos. Incluso hay papeles con compromisos escritos y el logo de Bildu y el logo del PSOE encabezándolos.

No son coincidencias. Son negociaciones que culminan en acuerdos. Tú me das esto y yo te doy lo otro. Y negarlo es mentir. Bajemos un segundo al archivo para escuchar por ejemplo la claridad con la que se expresa Otegi cuando alcanza un acuerdo con el PSOE.

No sólo llegaron a acuerdo con Bildu, es que llegarán a otros. El próximo para la abstención en la investidura de María Chivite en Navarra. ¿Por qué no se presenta antes del 23J? Porque no quiere escenificarlo. Pero será un acuerdo porque no hay abstención gratuita en la política…

Ahora permítannos que les demos los detalles de la gran cita de la campaña. La que podrán vivir aquí en Onda Cero, o en Antena 3, o en La Sexta o en cualquiera de los medios digitales de Atresmedia. El debate cara a cara entre los candidatos presideciables, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Aquí en la Brújula haremos un programa especial para seguir y analizar la cita. El debate comenzará a las 10 de la noche y estará moderado por Vicente Vallés y Ana Pastos. Más detalles, Arantza Martín