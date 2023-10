El monólogo de las ocho: "Espectáculo en el Senado por acción y por omisión"

Si está usted escuchándonos desde País Vasco, Asturias, Canarias o la ciudad autónoma de Melilla, estará viviendo un día más o menos. Pero, usted forma parte de una excepción, porque el resto de las comunidades españolas están declaradas en riesgo por las fuertes lluvias y los vientos provocados por la borrasca Aline.

Hay cientos de incidencias registradas en Galicia, en Tarifa, en Cádiz o en Madrid. Son algunos de los lugares más agitados por la borrasca. En Madrid la lluvia ha provocado bastantes problemas. Ha habido que cerrar varias líneas de metro, hay calles anegadas, se han cerrado nueve parques incluido el Retiro y la circulación es caótica.

En las costas de Galicia la mar está embravecida. Ha habido cientos de incidencias, caída de árboles, inundaciones en las carreteras, anegamiento de viviendas. Pero cuidado sobre todo mañana. Se presentan el peor estado posible del mar. Vientos, lluvias y grandes olas.

Por de pronto en Cáceres ha habido que posponer el Festival de Cultura Urbana y otros certámenes porque las calles están sacudidas por el viento y algunas están anegadas. En Cáceres capital han caído en unas 6 horas 42,8 litros por metro cuadrado.

Menudo espectáculo en el Senado por acción y por omisión

Menudo espectáculo en el Senado por acción y por omisión. Por la presencia y por las ausencias. Hoy el PP ha hecho uso de su mayoría absoluta en la Cámara Alta para atrapar al PSOE en un debate muy incómodo. El de la igualdad de los españoles, la amnistía y sus negociaciones con los independentistas. Nadie del Gobierno ha querido asomarse por allí. En cambio el PP ha desplegado todo su poder territorial, todas sus baterías autonómicas con los presidentes de las comunidades.

La cita ha tenido una gran virtud, que es el de volver a escuchar el ideario de alguien como Pere Aragonés, que sí que quiso acudir al Senado aunque sólo para pronunciar su discurso y luego largase inmediatamente. Más allá de la falta de educación y de decoro democrático, ha habido una virtud en la comparecencia de Pere Aragonés.

La virtud no ha sido sólo poder escuchar de su voz otra vez que la amnistía no es más que un punto de partida hacia la autodeterminación. Es decir, que no viene a zanjar el procés sino a abrir un nuevo proceso que ha de culminar en una consulta. No es un epílogo del 1 de octubre es un prólogo de un nuevo referéndum. Esto es importante porque ustedes verán que en esta amnistía que se plantea el único que pide perdón es el Estado. Los independentistas no tienen de qué redimirse.

Luego además hemos podido escuchar la retahíla de clichés del independentismo. Esas que usurpan el nombre de Cataluña y de los catalanes y los convierten en una víctima de una España que no les comprende.

A él le han ido respondiendo los presidentes autonómicos del PP con una reivindicación única sea cual sea su Comunidad. La igualdad de los españoles frente al excepcionalismo de los nacionalistas, frente a la confederación de naciones que proponen en la mesa de negociación para investir a Sánchez.

Y el papelón le ha tocado a Juan Espadas. Es una crueldad. Porque si hay una comunidad donde las reivindicaciones de los independentistas no encuentran demasiada comprensión es en Andalucía. Pero, es que además qué va a decir el pobre Espadas. Pues lo que ha hecho es hablar del salario mínimo, de políticas sociales y de otros asuntos que nada tienen que ver con el debate al que le habían convocado.

El primer ministro del Reino Unido Rishi Sunak ha sido aún más enfático que Joe Biden en su apoyo a Israel

El primer ministro del Reino Unido Rishi Sunak ha sido aún más enfático que Joe Biden en su apoyo a Israel. Sunak ha viajado hoy a Tel Aviv, en un día especialmente duro desde el comienzo del conflicto. No han dejado de caer cohetes en Israel desde todos los frentes. Desde Líbano en el norte y desde Gaza en el sur. Hoy además Israel ha atacado diferentes enclaves de Cisjordania, no sólo de Gaza.

Siguen llegando testimonios del éxodo de gazatíes hacia el norte. Como el de este padre de cinco hijos, Sami, miembro del personal de Unicef en Gaza.

20 camiones es como achicar el Mediterráneo con una cucharilla

Mañana se cumple una semana desde el ultimátum con el que comenzaría la incursión terrestre o la operación a gran escala que habría obligado a evacuar el norte de Gaza. Anoche Egipto anunciaba que había dado autorización para la entrada de ayuda para paliar en algo el sufrimiento de los habitantes de la franja. Pero van a entrar 20 camiones, que es como decir ‘nada’. Porque 20 camiones es como achicar el Mediterráneo con una cucharilla.

Hoy, casi una semana después del ultimátum para la evacuación del norte de gaza el ministro de defensa de Israel Yoav Gallant ha arengado a sus tropas para que combatan a Hamás hasta destruirlo.