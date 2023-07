El monólogo de las ocho: "El CIS es tan excéntrico que sólo viene a evidenciar el uso partidista"

Como el poder tiende al ensimismamiento, es probable que ni siquiera Sánchez sea consciente del daño que le hace el CIS. Hoy hay barómetro y el resultado es tan excéntrico que se ha convertido en la única encuesta de cuantas se publican, la única, que vaticina una victoria del PSOE. El hecho de que el organismo este dirigido por un militante socialista como Tezanos no invita tanto a la sospecha como el historia que acumula de sondeos.

Esto además conduce a una contradicción flagrante del candidato Sánchez porque hoy le han preguntado por ello en la Ser y él ha confirmado que sólo le concede credibilidad al Cis y a las encuestas que publica 40db para El País. Y ambas dicen exactamente lo contrario, porque mientras Tezanos registra una remontada espectacular del PSOE que situaría a Sánchez por encima de 30%, la de 40DB dice que la distancia de Feijóo aun se va acrecentando según avanza la campaña.

Lo del CIS es bastante burdo, porque sacó un primer barómetro apuntando a una victoria ajustada del PP para ahora confirmar en el segundo el vuelco demoscópico y así insuflar moral de remontada.

Lo de que haya una única encuesta que le de la victoria a Sánchez sería anecdótico si no fuera porque también es la única que está sufragada con dinero público. Por eso les decía que quizás ni siquiera Sánchez sea consciente de que esto que parece un auxilio en realidad le hace aún más daño en un momento crítico, porque el CIS es tan excéntrico que sólo viene a evidenciar el uso partidista y obsceno que Sánchez ha hecho de las instituciones desde el comienzo al final de la legislatura.

Carlos Mazón trastocó los planes de negociación de Génova, por su rapidez y sobre todo por su generosidad

Ahora nos subimos a la caravana electoral del 23J, pero antes vamos a ocuparnos de dos asuntos pendientes del 28M. Comunidad Valenciana y Extremadura. Hoy y mañana le van a dar al PP la satisfacción de investir allí a dos presidentes populares pero en un principios fueron una fuente de problemas para Feijóo. Por razones diametralmente opuestas aunque ambas emparentadas con Vox. La campaña del PP ahora está impulsada por la euforia pero tuvo un comienzo complicado. Digamos que las negociaciones en Valencia y Extremadura impusieron una demora por la que la caravana de Feijóo empezó 15 días tarde a trabajar a pleno rendimiento. Incluso se cuestionaba el liderazgo de Feijóo para dominar a sus barones.

Carlos Mazón trastocó los planes de negociación de Génova, por su rapidez y sobre todo por su generosidad. Mazón tuvo que darse prisa y conceder mayor peso en el gobierno de la Generalitat del que incluso Vox había logrado en Les Corts valencianas para poder sacarse de en medio al líder de Vox en la comunidad, Carlos Flores, condenado hace 20 años por violencia psicológica contra su mujer. En cambio, María Guardiola tuvo que tragarse su compromiso de dimitir antes incluir ni un consejero de Vox en su Gobierno. Mañana será presidenta gracias a un acuerdo con Vox. Ayer Mazón se despedía de la diputación de Alicante y hoy saluda la presidencia de la Generalitat valenciana tras obtener la mayoría en la cámara autonómica. Lo ha hecho además mentando la violencia machista, la violencia de género y la violencia intrafamiliar, para que no falte ninguna

Hoy todo ha cambiado bastante para la caravana del PP. Fíjense que está dedicando estos días a tratar de explotar en su beneficio el inexplicable bloqueo del Gobierno de López Miras en Murcia por parte de Vox y las baterías se dirigen contra Abascal. Se ha movilizado también en la causa Mariano Rajoy. Hoy en un mitin en Melilla, sin necesidad de citarlo, le ha augurado el mismo final que a Ciudadanos, Podemos y UPyD.

Hoy Pedro Sánchez trata de dejar atrás el debate aunque el debate aún le persigue. Porque mientras que su excusa para la derrota es denunciar la batería de mentiras con la que le ha contraatacado Feijóo, lo que hoy ha quedado al descubierta es una mentira o una omisión suya. ¿Se acuerdan de cuando el candidato popular le dijo que una de sus herencias ocultas sería la imposición de peajes en la autopistas?

Pues hoy el Director General de Tráfico, Pere Navarro, ha confirmado que sí, que las autovías españolas serán de peaje en 2024. En una entrevista en TV3, Navarro ha asegurado que será por imposición de Bruselas y ha urgido a que haya un gran acuerdo sobre este tema, un pacto entre los dos partidos para evitar que entre en el debate electoral porque "si no todos salimos perdiendo».

Dadas las circunstancias, Pedro Sánchez ha decidido dar un mitin. El acto de hoy no estaba previsto pero es urgente para él recuperar el pulso de la campaña tras la debacle del debate (para resumir podríamos llamarlo el deblacle) así que han montado un mitin en Santander para darse un baño de masa.

Feijóo se ha ido a Burgos. No sin antes zanjar el equívoco de Correos. Hoy ha aclarado que él no tiene ninguna duda sobre el funcionamiento del voto por correo, lo que dice es que no se está reforzando con suficientes carteros y logística el servicio para llegar a tiempo el 21 de julio. Existe el riesgo de que haya muchos ciudadanos que se queden sin votar por correo, y eso será responsabilidad del Gobierno.

En cuanto a Vox hoy denuncia ABC que Abascal ha suspendido una entrevista con este diario después de que preguntasen el diario le llamara para corroborar una información sobre algunos pactos con el PSOE en pequeños municipios. Esto confirma que con los medios con los que peor se lleva Abascal son los de derechas y que tampoco les gusta mucho que le pregunten los periodistas. Le gustan más lo mitines.

Y Yolanda Díaz ha estado hoy en Espejo Público de Antena 3 donde Susanna Griso le ha preguntado hasta tres veces por el veto a Irene Montero, con escaso éxito. Sigue siendo una presencia espectral en la campaña de Sumar. Yolanda Díaz se ha referido también a lo de Correos y dice que aquí el experto en carrexar voto es el PP gallego, que si lo sabrá ella.