El monólogo de las ocho: "Aquí el peligro es que Sánchez se crea legitimado por el resultado obtenido"

¿Qué es lo que ayer estarían celebrando en las sedes de los partidos? Vistas hoy aún resultan más grotescas, porque pocas veces se habrá dado la circunstancia de que todos hayan perdido las elecciones. Y si no cómo se explica que ya estemos echando las cuentas de cómo Sánchez conseguirá seducir a Puigdemont para que le facilite la presidencia. El PP ha ganado las elecciones, pero hoy está sumido en la melancolía de la amarga victoria, que es aquella que resulta insuficiente para poder gobernar.

El fracaso de Feijóo es la única victoria de Sánchez, que es un líder aún más expuesto ante sus socios. Tanto que si quiere seguir gobernando va a tener que sentarse a negociar las condiciones de su apoyo con Carles Puigdemont, un hombre puesto en fuga y captura.

La pregunta que hoy recorre España es si habrá una repetición electoral. Miren, hoy ha ocurrido algo muy significativo. Este será el único sonido que escucharán de la reunión a puerta cerrada de la Comisión Ejecutiva del PSOE. Una ovación cerrada, que el partido ha querido que resonara fuera de la Comisión. El resto de lo allí ocurrido lo conocerán por entrecomillados en los periódicos y viene a confirmar que Sánchez se considera el vencedor de las elecciones. Aunque su victoria dependa del sí de Bildu, Esquerra, PNV y de la abstención de Carles Puigdemont. Son frases como esta: «España es una democracia parlamentaria con sus plazos y procedimientos. Esta democracia encontrará la fórmula de la gobernabilidad».

Aquí el peligro es que efectivamente Sánchez se crea legitimado por el resultado obtenido

Así están las cosas. Vamos a repasar la situación en cada uno de los partidos y enseguida conectamos con Barcelona para conocer cuál es el precio de salida de Junts per Cat. Aunque en realidad no hace falta esperar, porque Laura Borras ya ha sido bastante explícita. Claro, aquí el peligro es que efectivamente Sánchez se crea legitimado por el resultado obtenido. No habría que descartar que encontrara la fórmula para convocar un referéndum en Cataluña ahora que tiene el control del Tribunal Constitucional y así satisfacer a Carles Puigdemont.

Desde luego se siente legitimado por el espectacular resultado obtenido por el PSC en Cataluña. Casaría con el carácter plebiscitario de Sánchez. Porque además creería que lo ganaría, como David Cameron creía que los ganaría.

El PSOE ha decretado silencio. Quiere cederle toda la iniciativa al PP para que Feijóo tenga que explicar, ya sea por la vía de los hechos, una investidura fallida, o sin siquiera presentarse, que no tiene una mayoría parlamentaria para formar un gobierno. El líder del PP ha reunido hoy a la ejecutiva. Antes de comenzar Juanma Moreno y Díaz Ayuso ya han conjurado las especulaciones sobre el liderazgo en el PP.

Y luego Feijóo ha salido ante los medios para explicar que ha comenzado los contactos con todas las fuerzas. Que ha hablado con UPN, con Vox, con Coalición Canaria y con el PNV. Si se suman los tres primeros dan 170. Pero el tercero, el PNV es incompatible con Vox y Vox con el PNV, de manera que la suma se antoja imposible. Bueno, ya les digo que en esta España imposible cualquier cosa es posible, pero eso se antoja altamente improbable.

Lo que está haciendo Feijóo, además de asumir la iniciativa que le corresponde, es también cargarse de argumentos para enfrentar una posible repetición electoral. Porque si eso se produce, los ciudadanos decidirán a quién castigar y por eso es vital dotarse de una narrativa convincente.

También ha hablado con Sánchez, saben lo que pasa, que Sánchez le ha pedido que pospongan la conversación hasta conocer el votos de los españoles en el extranjero. El famoso CERA. Esto ya sería el colmo, pero cuidado porque quedan por contar el voto CERA y hay dos escaños bailando. A ver si luego llega el CERA. Hay dos millones inscritos y hay dos escaños bailando por unos 1300 votos en Madrid y uno cuantos cientos en Málaga. Esto ya sería el colmo, porque bastan dos para voltear la mayoría.

A su derecha, el descalabro de Vox no ha conducido a la autocrítica. Han culpado a los medios, pero es que el medio es el gran chivo expiatorio. Lo cierto es que es imposible que todos tengan razón en culpar a los medios, porque alguien tendría que resultar beneficiado y resulta que todos son damnificados.

¿Vox ha hecho autocrítica? Vox le ha hecho la autocrítica al PP, al que culpa de su fracaso por llamar al voto útil. Este es Ignacio Garriga.

Y a la izquierda de Sánchez, ni 10 horas le han dado de tregua los de Podemos a Yolanda Díaz. Ya se han abalanzado sobre ella, a la que culpan de unos resultados insuficientes y en cualquier caso peores que los peores que haya obtenido jamás Podemos en una generales. Ione Belarra es secretaria general de Podemos pero además será diputada de Sumar.

Se entiende la prisa que tiene Sumar que ya le ha pedido a Sánchez que se ponga a repartir los sillones, los ministerios y además dice Ernest Urstasun que ya se pone a negociar con Junt per Cat el precio de su apoyo. El precio de salida ya lo conocen: amnistía y referéndum. Hoy la Fiscalía, de forma muy oportuna, ha puesto en busca y captura a Carles Puigdemont. Esto ya es delirante: pero es que en los cálculos de Sánchez y de Yolanda Díaz, Puigdemont es un actor fundamental de la gobernabilidad de España.

Nos vamos a Barcelona, porque sobre las 19.30 estaba convocada una rueda de prensa de Junts per Cat, que hoy acapara el protagonismo.