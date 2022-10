La mirada cítrica: "Al PNV le ha tocado el cuponazo para los próximos años"

Este viernes llueve, llueven números y cifras como chuzos de punta. Lo primero es la vía libre de los Presupuestos del Estado. Los socios del Gobierno no presentan enmiendas a la totalidad y los grupos que lo han hecho no alcanzan los 160 diputados, así que todo feliz para Hacienda y el gabinete.

Hacienda este viernes es como la Casa de la Pradera, feliz. Pedro Sánchez desvincula el apoyo de ERC a la eliminación del delito de sedición. Mientras que al PNV le ha tocado el cuponazo para los próximos cinco años. No se va a recalcular la aportación del País Vasco a las cuentas globales, algo que la ministra de Hacienda reclamaba cuando era consejera en Andalucía. Pero ya sabes, en política los números son más complicados que los de Rafael Bombelli, el creador de los números complejos.

Estos Presupuestos se fundamentan en un crecimiento económico del 4,4% para este año y del 2,1% para el que viene. Y ahora resulta que un directivo del INE nos dice que en el tercer trimestre no ha habido crecimiento. Vamos, que de julio a septiembre hemos registrado un rosco.

Ya quisiera el Gobierno y todo el mundo que fuera el rosco de Pasapalabra, pero no. Fuentes del INE explican a Onda Cero que el dato no está cerrado, que todavía se está trabajando en ello. Saldrá el viernes que viene. Y que el alto directivo del INE no es responsable del área de coyuntura y que se estaba refiriendo a lo que apuntan los analistas. Y este rosco llega tras una excelente campaña turística.

En cualquier caso, a quien no ha gustado nada es a la vicepresidenta Calviño. Y es que la vicepresidenta lleva dos semanas soportando previsiones a cual más menguante que la anterior. La última la de Goldman Sachs que deja el crecimiento español para el año que viene en el 0,6% . Y todo esto llega cuando al Gobierno también se le acumula trabajo y deuda pública.

El Banco de España, que tampoco está en la lista de instituciones admiradas y queridas por los Gobiernos de turno, ha ofrecido el dato de deuda pública. Nada más y nada menos que billón y medio de euros. Esto es máximo histórico. Nunca los españoles habían debido tanto dinero, son 300 mil millones de euros más que lo que producimos todos los españoles en un año. Gracias a que, como las lavadoras, los coches y los pisos, la deuda pública se paga a plazos. Por cierto, tocamos a 31.000 euros, se tenga 90 años o se sea un recién nacido.

En los mercados comienza a reflejarse la evolución de la deuda y la incertidumbre en la que vive también Europa. Todo influye. La incertidumbre, la Guerra de Ucrania, la crisis energética y la deuda. La rentabilidad del bono español ha llegado a superar el 3,60%, máximo de 8 años. También influye, que hoy es tercer viernes de mes y había vencimiento de futuros y opciones.. Es lo que se denomina la Hora Bruja.

El caso es que la bolsa ha cerrado con un descenso de casi el 1,30%. Aún así, ha logrado mantenerse por encima de los 7.545 puntos y consigue una revalorización del 2% en la semana en una sesión embrujada.