Raquel Sánchez, tras el acuerdo con los transportistas: "Hemos trabajado muy duro para evitar las huelgas en Navidad"

LEER MÁS Los transportistas desconvocan la huelga previa a Navidad tras llegar a un acuerdo con el Gobierno

Una de las noticias de última hora es que la patronal del transporte ha conseguido llegar a un acuerdo con el Gobierno. Para analizarlo, charlamos con Raquel Sánchez, ministra de Transportes, que nos explica que "celebra" este acontecimiento porque llevaban muchas semanas trabajando en ello. "Había sensación de incertidumbre en empresas y la ciudadanía por si podían faltar suministros o alimentos de cara a Navidad, unas fechas en las que se hace mucho consumo", relata.

Entre algunos de los puntos que lleva este acuerdo, se incluye que los transportistas no sean quienes descarguen la mercancía, una reivindicación histórica de este colectivo, aunque Sánchez detalla que "no son concesiones, sino compromisos", ya que "no partían de cero, sino que llevaban varios meses trabajando sobre esto" en el plan de sostenibilidad del transporte por carretera.

Además, la ministra manifiesta que no se ha acordado que la mercancía pesada no pague en los peajes, sino que cuando este sistema de tarificación tenga que aprobarse, se hará "con el consenso de este sector, los agentes sociales y las comunidades autónomas".

"Por ahora el PP ni está ni se le espera"

Sánchez también critica el papel del PP durante estas negociaciones: "Siempre le hemos tendido la mano por el principal partido de la oposición y creemos que debería tener un papel más constructivo. Por ahora no está ni se le espera, ya que está más preocupado por sus líos internos de poder y poco aportan a los problemas reales".