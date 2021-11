Psicología: ¿Cómo controlar y neutralizar nuestras fobias?

LEER MÁS Psicología: Cómo hacer para que no te afecten las opiniones de los demás

Una de cada ocho personas padecen alguna fobia. Pueden condicionarnos la existencia hasta extremos difícilmente imaginables. Los síntomas psicológicos se presentan con unos físicos como sudoración, palpitaciones, dolor en el pecho, hormigueo, dificultad para respirar. Ante estos síntomas hay personas que lo confunden con enfermedades graves y hay consecuencias graves. Ante una fobia, la respuesta de nuestro organismo es desproporcionada. No la podemos controlar. Y procedemos a la evitación. En muchos casos incluso se puede sufrir crisis de pánico.

Las más habituales son las agorafobias, el miedo a espacios abiertos y no poder escapar a un lugar seguro. Luego le sigue la nosofobia que es el miedo a tener enfermedades. Hay una fobia social que preocupa cada vez más a los psicólogos, las personas incapaces de relacionarse.

Pueden ser producidos por una experiencia traumática o por un pensamiento irracional. Se puede ser optimista, es uno de los trastornos psicológicos con mejor pronóstico. Hay que familiarizar al paciente con el proceso que tiene en su mente. Después sustituir esos pensamientos por otros más realistas. La parte conductual es enseñarle a que se puede superar.

Para enfrentarse a las fobias hay que descartar los pensamientos del tipo 'me voy a morir'. Hasta la fecha no hay un solo caso de muerte por ansiedad intensa. No nos tenemos que sentir responsables por tener temores irracionales pero sí por no buscar una curación. La vida es demasiado compleja para tener sufrimientos inútiles. Hay que pasar a la acción para disfrutar como merecemos.