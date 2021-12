El lamento del alcalde de Zaragoza ante la crecida del Ebro: "Sánchez no ha hablado conmigo y me sabe especialmente mal"

LEER MÁS Borrasca Barra: la crecida del Ebro inunda el casco antiguo de Tudela y amenaza Zaragoza

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, nos cuenta su previsión ante la inminente crecida del Ebro: "Estamos preocupados. Actualmente estamos en los cinco metros y medio y la previsión es que mañana pueda llegar a 6,20. Un poco más que la riada de 2015 y por tanto hay mucha preocupación. Los datos son cambiantes".

"Lo fundamental es la anticipación. Las previsiones de la Confederación Hidrográfica del Ebro es fundamental. Poder trabajar con mucha antelación ha hecho que hayamos podido desalojar urbanizaciones, vallar los túneles que se van a inundar o habilitar parkings alternativos para que los coches no se queden en zonas de inundación. Estamos alerta y vigilantes", señala.

El alcalde traslada las recomendaciones a sus ciudadanos: "Que eviten los paseos por las zonas inundables. No acercarse al río en zonas peligrosas. Desde el sábado se desalojaron determinadas urbanizaciones, residencias, el barrio de la Alfocea. Les estamos alojando en diferentes lugares"

"El Gobierno de España es el que ahora dice que las obras del pacto del agua se están retrasando. Es necesario que se haga las obras del cauce y las obras de limpieza. Pero no están en los Presupuestos Generales del Estado", reclama y se muestra especialmente duro con Pedro Sánchez: "Conmigo no ha hablado Pedro Sánchez y me sabe especialmente mal. En la oposición decía 'qué coño tiene que pasar para que Rajoy venga a Aragón'. Decía al anterior presidente del Gobierno que no venía y el hace lo mismo. Se le debería caer la cara de vergüenza"