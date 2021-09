Juan Marín confía en aprobar los presupuestos andaluces y descarta un adelanto electoral

Se han quemado 2000 hectáreas en el incendio de Sierra Bermeja en Málaga y ha llegado la fatal noticia del fallecimiento de un bombero forestal del plan andaluz contra incendios. El fuego afecta a cuatro municipios (Estepona, Benahavís, Jubrique y Genalguacil) y ha obligado al desalojo de casi mil personas, con más de 2.200 hectáreas de pinar -entre otra arboleda-, pasto y matorral quemadas. El vicepresidente andaluz, Juan Marín, ha seguido desde el propio lugar la evolución del incendio: "He estado toda la tarde allí. Hemos recibido la terrible noticia del bombero que en sus labores ha perdido la vida en un fatal accidente, es un momento muy duro y complicado"

"Es un incendio muy peligroso por la zona y por los vientos tan cambiantes. He hablado con los responsables y por la noche siguen trabajando más de 400 efectivos. A primera hora de la mañana volverán los medios aéreos. No está controlado pero se está trabajando todo lo posible por hacerlo, ha sido una tarde muy difícil por el viento. Hay un perímetro de 2700 hectáreas que se está intentando controlar", asegura en La Brújula de Onda Cero.

Los más de mil desalojados ya han sido reubicados según sus circunstancias: "Los desalojados han ido a segundas viviendas, con familiares, a pabellones deportivos u hoteles de la zona. No está habiendo problemas de alojamiento y estamos muy atentos para que el fuego no llegue a otras zonas de viviendas". Además no se descarta la intervención de la Unidad Militar de Emergencia: "Se está valorando la posibilidad de apoyar ayuda a la UME pero no tengo noticias de que se haya solicitado. Serán los técnicos del puesto avanzado los que determinen si se llama a la UME"

Descarta convocar elecciones

Además el vicepresidente se pronuncia sobre los presupuestos andaluces y un posible adelanto de elecciones: "Vamos a intentar aprobar los presupuestos para 2022. En diciembre tenemos que buscar los acuerdos parlamentarios pero creemos que no hay voluntad por parte de Vox y el grupo Socialista. Si no fuera posible habría que prorrogar los actuales".

Y descarta por completo un adelanto electoral: "Tenemos la conciencia muy tranquila, tenemos la confianza de los andaluces para cuatro años. Convocar elecciones sería una irresponsabilidad y paralizar todo durante seis meses. Es muy triste pensar en los escaños y estar dispuestos a todo por tres escaños. No se puede decir a un andaluz que le irá mejor si convocamos elecciones pero no se preocupe si tiene que estar seis meses más en el paro"