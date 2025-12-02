Un experto en microbiología alerta sobre la llegada de la gripe: "La vacunación es la barrera más eficaz"

El último boletín epidemiológico del Instituto de Salud Carlos III ha confirmado que la gripe ha alcanzado ya el umbral epidémico en España. Ante este escenario, este miércoles tendrá lugar la reunión de la Comisión de Salud Pública para previsiblemente apoyar el protocolo común de actuaciones frente a la gripe. Un documento que recupera, entre otras medidas, el uso obligatorio de la mascarilla en hospitales y situación de máximo riesgo.

José Antonio López, catedrático de Microbiología del Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid, advierte que este año se ha adelantado la temporada de gripe. Así lo ha explicado en una entrevista en La Brújula, donde ha detallado que este adelanto se está observando "prácticamente en todo el mundo", sobre todo en el hemisferio norte. Países como Japón, señala, "han registrado un impacto muy fuerte", mientras que en España el virus "se ha adelantado un par de semanas". En estos momentos, indica López, se están secuenciando numerosos virus para determinar si la variante K es la responsable de este comienzo de temporada más temprano.

Vacunación

Pese a la aparición de esta variante, insiste en que "la vacunación sigue siendo la barrera más eficaz preventiva contra la infección por gripe". Explica que la variante K surgió después de la composición de la vacuna estacional, lo que podría haber reducido "sensiblemente" su eficacia. Por ello, recomienda vacunarse "lo antes posible", especialmente las personas pertenecientes a grupos de riesgo.

Respecto a las medidas que estudia Sanidad, el catedrático considera que en espacios vulnerables, como centros de salud y hospitales, el uso de mascarilla "tendría que estar siempre recomendado" y que, ante circunstancias como las actuales, "es perfectamente plausible que se ponga esa obligatoriedad".

Además, recuerda la utilidad de medidas sencillas y ya conocidas: ventilar las viviendas unos minutos al día (beneficioso incluso frente a hongos), mantener una buena higiene de manos y usar mascarilla al presentar síntomas si no se puede evitar salir de casa. "Son medidas que ya se implementaron en su momento, pero que estamos olvidando con mucha facilidad", lamenta.