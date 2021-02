Fernández Vara a Pablo Iglesias: "Si lo que nos preocupa es España, me da igual que esté en el Gobierno o la oposición"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández-Vara, comenta la situación de la pandemia en Extremadura "Estamos enfrentándonos a algo para lo que ninguno teníamos experiencia. Estamos aprendiendo de nuestros aciertos y nuestros errores".

Cree que el origen de esta tercera ola estuvo en las Navidades y que fue clave la decisión que tomaron antes que el resto de Comunidades: "Las Navidades produjeron una situación que detectamos y por eso el día de Reyes decidimos el cierre perimetral y de la hostelería. Reconoce que fue una decisión muy dura, pero clave en que ahora Extremadura sea la Comunidad con una incidencia más baja. Eso sí, cree que España tiene una enorme deuda con todos esos comercios que se han visto perjudicados por la pandemia".

Sobre el toque de queda a las diez, de momento no quiere pronunciarse sobre sí se puede rebajar. Marca una cifra, estar por debajo de 50 en incidencia acumulada y a partir de ahí estudiar si se rebaja. Señala que "ya que hemos hecho este gran esfuerzo hasta aquí hay que seguir un poco más".

Defiende que se ha demostrado que la vuelta de los niños al colegio ha sido una medida positiva porque no ha tenido impacto y los niños dónde mejor están es en el colegio.

"Yo no soy el mismo después de todo esto. Me han legado casos de personas que han perdido a su madre y su padre en el mismo día", comenta.

Muy crítico con la confrontación política

Considera que los enfrentamientos políticos están desviando de la verdadera necesidad que es combatir el virus: "Me siento muy lejos ahora mismo de la política con las prioridades que tenemos. Esta partida de ajedrez en la que se ha convertido la política, la veo muy lejos y cada vez estoy mas distante".

"Este país no puede salir adelante con una mitad contra la otra mitad", comenta y añade que no se debería poner el interés propio por delante del de todos los españoles: "Por una vez pensemos en el país y los ciudadanos y no cómo nos va a nosotros. Nosotros nos iremos y nos vendrán otros, tendremos que dejar nuestra gotita de sudor y trabajo para dejar el mejor país posible".

Me cuesta esta manera de entender la política confrontando constantemente. La política se ha convertido en una tómbola que siempre toca un pito o una pelota. No siempre se puede decir a la gente lo que quiere oír, sino lo que tienen que oír. Y se acuerda de colectivos olvidados que no han podido trabajar en todo el año: "Hoy he hablado con los feriantes. Hace un año que no pueden ejercer su labor y nadie se acuerda de ellos. Los que van con orquestas a los pueblos, los que organizan bodas o caterings. Hay muchos agujeros y gente a los que tenemos que ayudar·.

La coalición de Gobierno

Sobre las palabras de Pablo Iglesias en las que insinúa una ruptura de la coalición de Gobierno: "Es absolutamente secundario en este momento. Si lo que de verdad nos preocupan los españoles me da igual que usted esté en el Gobierno o en la oposición. La sociedad española es mucho más rica que la que está dividida en dos. La radicalidad ha producido la desaparición de la gama del gris.

Vacunas en Extremadura

A lo largo de verano, a más tardar en septiembre podemos tener una gran parte de la población vacunada. Y más allá de la vacuna señala que mucha población estará inmunizada por haber pasado el virus. Y señala un dato, "este año no ha habido casos de gripe". Lo cuál demuestra la eficacia de la mascarilla y sobre todo de la higiene de manos