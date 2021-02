El Norte de Lucas: "Sánchez deja a Iglesias explayarse, pero gobernar... no mucho"

Juan Ramón Lucas arranca La Brújula, hoy viajera y desde Extremadura, con una mención alegre a la mejora de la situación epidemiológica en España y en la propia comunidad, mejora que algunos han calificado de "milagro". Y ya toca el análisis político:"Vuelve a su papel viceestelar Pablo Iglesias", asegura Lucas, sobre las declaraciones del vicepresidente, que ha asegurado que ya sabía que gobernar con el PSOE "no iba a ser un camino de rosas" y que puede llegar el momento de decir "hasta aquí hemos 'llegao'". Lo ha declarado el vicepresidente en Furor TV, "Según el día y el temario", recuerda Lucas, "Pablo Iglesias se erige como oposición". "En este Gobierno de coalición hay unos que gobiernan y otros que hablan. Sánchez deja a Iglesias hablar pero gobernar, lo que se dice gobernar, no mucho: y claro, Iglesias se puede cansar", reflexiona el director de La Brújula.

El acuerdo del CGPJ

Si a esta hora no se ha llegado a un acuerdo en el CGPJ, "no es por la distancia entre PP y PSOE" sino entre "el PSOE y su propio socio de Gobierno". Echenique ha vuelto a decir que sí habrá un vocal en el órgano. Otra de los debates del día giran en torno a las concentraciones feministas del 8 de marzo: "Irene Montero aún no ha dicho lo que hará, pero Echenique ya anticipa que la Salud es un bien relativo si se decide por la autoridad (Iglesias) que hay que ir, si hay que ir se va".

La jornada deja "una nueva musa negacionista del COVID": Victoria Abril: "Lo que dice es basura, auténtica basura. Diré, siguiendo la tesis de Edu Galán en 'El síndrome de Woody Allen', que desconoce la realidad. Pero es una gran actriz. Una cosa es la persona y otra es su obra".