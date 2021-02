El Norte de Lucas: "Podemos, elogio a la disidencia salvo en casa"

Pedro Sánchez ha hecho un anuncio "campanudo": un paquete de ayudas de los once mil millones de euros para la empresa. El director de La Brújula se pregunta cómo van a ser exactamente estas ayudas. Una vez más, en la sesión de control al Gobierno del Congreso, ha quedado clara la división en el Gobierno. "El problema de este Gobierno no es tener diferentes puntos de vista o disentir en planteamientos político, es una parte que pretende diferenciarse a través de anuncias o infladas de paquetes... las sacadas de lengua de Iglesias", asegura Juan Ramón Lucas, Mientras que Sánchez pide unión, Pablo Iglesias asegura que los "grandes debates del país" no los tendrá con la oposición.

Reducir los decibilios

Pablo Echenique ha hablado hoy de"pedagogía de la diferencia" en el Congreso. Lucas recuerda la entrevista que hoy ha hecho Carlos Alsina a la abogada Celia Cánovas, que fue senadora de Podemos en la Legislatura de 2016. "Cánovas ha contado que la disidencia es sacrílega", resume Lucas. Cánovas también ha asegurado, sobre la caja de Solidaridad de Podemos:"Nunca nos han dicho dónde está el dinero".

"Aunque Sánchez diga que el Gobierno va bien y las críticas sean fruto de que están juntos", explica Lucas, el presidente se ve obligado a pedir a Pablo Echenique que "reduzca los decibelios".

La manifestación del 8-M

"A la ministra de Igualdad le va a dar algo", apunta Juan Ramón Lucas sobre la declaración que Carolina Darias ha hecho en contra de cualquier tipo de manifestación el 8-M. "De entrada ya choca que alguien pida manifestarse en estos momentos... lo increíble es que se autoricen manifestaciones de más de dos personas", asegura Lucas sobre la decisión del delegado de Gobierno en Madrid de permitir que se celebren manifestaciones de hasta 500 personas.