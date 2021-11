El experto Rafael Bengoa cifra la inmunidad de grupo en el "95 por ciento de vacunados"

Rafael Bengoa, experto salud pública y gestión. ex consejero y ex directivo OMS tiene claro que todavía no se puede hablar de inmunidad de grupo: "Todavía no estamos en una situación para hablar de inmunidad de grupo. Con el sarampión se tuvo que llegar al 95% de cobertura para hablar de ello. Aquí por lo tanto, todavía no."

"Se puede llegar a ese nivel que le haría muy difícil la vida al virus. Pero si tenemos fronteras abiertas, y los niños sin vacunar es difícil llegar a ese porcentaje. Mientras tanto tenemos que tener una vacunación muy alta que mantenga controlado el virus", añade.

Cree que en este momento la prioridad debe ser acelerar la tercera dosis a los vulnerables: "Es importantísimo acelerar la tercera dosis en personas mayores lo más rápido posible y que en navidad hayan recibido una tercera dosis"

Alaba eso sí la gestión de España especialmente con la vacunación, y más comparándolo con el resto de países de nuestro entorno: "España ha hecho las cosas mejor que otros. Hay países como Reino Unido y Dinamarca que han hecho coincidir tres cosas. Levantar restricciones, disminuir la protección en vacunados mayores y han pensado que con la vacunación bastaba para frenar a Delta"

"Probablemente seamos el país de Europa con menos resistencia a la vacunación eso hace que no haya que tomar medidas como Francia o Alemania", reflexiona.

Y a unas semanas de la Navidad se muestra partidario de mantener alguna restricción para evitar un aumento de incidencia como en otros países europeos: "En Navidad habrá restricciones y será importante mantenerlas y comprender la importancia de la mascarilla en interiores en una buena parte del invierno"