Rafael Bengoa: "Desescalar con la variante Delta no es desescalar con cualquier variante"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido parar temporalmente, al menos hasta finales de septiembre, la administración de la tercera dosis de la vacuna -conocida como dosis de refuerzo- con el fin de que los países menos desarrollados alcancen la inmunización del 10% de su población, como mínimo.

La diferencia entre países y continentes es notable: mientras Europa tiene vacunada a más de la mitad de su población, en África sólo el 2% cuenta con la pauta completa y el 5% con una dosis.

Alcanzar el 10% de personas inmunizadas en los países pobres

El doctor Rafael Bengoa, ex director de Sistemas de Salud de la OMS y ex consejero de Sanidad del Gobierno vasco, comparte el criterio de la OMS y apuesta por alcanzar un equilibrio entre vacunar con la tercera dosis sólo a las personas más vulnerables en los países ricos -aquellas entre 75 y 80 años- y mandar vacunas a los países menos desarrollados para alcanzar el mínimo del 10% de personas inmunizadas.

"Se trata de un tema de seguridad, no de humanización", sostiene Bengoa sobre la necesidad de frenar la expansión de la variante Delta y evitar que ésta siga mutando hasta que se haga resistente a las vacunas actuales. "Este virus encuentra cada vez más formas agresivas y virulentas para atacar más", por lo que será necesario inocular más dosis de las vacunas en el futuro.

Quinta ola en España

La incidencia acumulada en España sigue estando por encima de los 630 casos por cada 100.000 habitantes y la ocupación de las UCI se sitúa en el 21% de media. El doctor Bengoa asegura que en esta quinta ola, "la clave es no desescalar como hemos desescalado antes; desescalar Delta no es lo mismo que desescalar las anteriores".

La variante Delta es mucho más contagiosa y "ambiciosa", por lo que tendremos que ser "mucho más pacientes que en anteriores desescaladas" para evitar que la situación epidemiológica vuelva a empeorar en nuestro país.

Vuelta del público a los estadios de fútbol

El ministerio de Sanidad anunció ayer la vuelta del público a los estadios de fútbol a partir del 13 de agosto con un aforo del 40%, respetando la distancia de seguridad y con la obligatoriedad del uso de las mascarillas en todo momento.

El doctor Bengoa, que no considera esta medida como prioritaria, espera que los clubs de fútbol respeten todas las restricciones "porque todavía no hemos alcanzado una inmunidad de rebaño suficiente como para que no haya ningún tipo de restricción en nuestra sociedad; eso sería un mal ejemplo de desescalada Delta".