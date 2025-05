Ángel Fernández Artime, cardenal: "No llegamos al cónclave con ningún nombre"

El cardenal Ángel Fernández Artime ha narrado en 'La Brújula' como ha sido su paso por el cónclave que ha concluido con la elección del nuevo santo padre de la Iglesia católica, León XIV. Fernández ha resaltado el alto ritmo de vida que ha tenido que llevar en los últimos 15 días, aunque se ha mostrado muy contento por la experiencia vivida. Pese a que no puede revelar nada por sus votos, ha podido confesar que "no llegamos al cónclave con ningún nombre".

Asimismo, ha señalado que durante el tiempo que destinaron a la reflexión para dilucidar quién era la mejor opción para sustituir a Francisco, cada uno de los cardenales aportó su visión sobre la Iglesia y del perfil que debía tener el sucesor. Igualmente, ha expresado que no ha sido difícil la elección. Además, ha querido desmentir una de las rumorologías que rodeaban al encuentro: "no he visto dinámicas de grupo de presión".

En cuanto a la elección del cardenal Robert Francis Prevost, ha detallado que es "muy interesante" debido a sus raíces americanas, por su pasado como misionero en lugares como Perú, por su visión del mundo contemporáneo y por ser estadounidense, dado el momento que atraviesan los Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump.

Precisamente, Fernández Artime ha querido desmentir la teoría de que el nuevo papa deba ser una némesis del presidente estadounidense. Asegura que cuando se reúnan hablarán de temas como la inmigración, circunstancia que ya criticó cuando era cardenal. Pero confía en el talante sencillo, dialogante y cálido para llegar a acuerdos.

Sobre si el secretario del Estado de El Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, dio un paso atrás para facilitar el nombramiento de Prevost, ha reseñado que "si es así, yo estuve en otro cónclave". De igual manera, ha explicado que si apareció junto al nuevo papa en el balcón fue porque debido a su cargo es quien debe estar allí. Por lo tanto, ha aludido a que esta hipótesis es un ejercicio de imaginación.

Por último, ha confesado que vivir una experiencia como esta es "muy emocionante", pero que no guarda ninguna relación con la película 'Cónclave'.