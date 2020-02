El testimonio de un pasajero del Air Canada: "Hemos pasado por debajo de la altura de las cuatro torres de Madrid"

Durante la entrevista con Juan Ramón Lucas, asegura que "afortunadamente estamos bien" y cuenta que "nos enteramos de lo sucedido, en el momento del despegue por el golpe y por el olor a "goma quemada" que empezamos todos a apreciar".

Comenta que "entonces hemos dado tres vueltas para volver a Madrid y hemos sobrevolado muy bajo, nunca había volado por debajo de las cuatro torres de Madrid". Por lo que reconoce que "evidentemente en esos instantes no hemos estado muy calmados por la incertidumbre del momento". No obstante, dice que "el pasaje ha estado bastante tranquilo y generaba bastante desconcierto leer más la prensa porque en el avión veíamos que el avión estaba bien controlado". De hecho, comenta que "aunque no está permitido al ser una situación excepcional, estábamos comunicándonos con nuestras familias".

Por otro lado, destaca que cuando estábamos en el sala del pasaje "ha pasado el piloto y le hemos dado todos una gran ovación por la peripecia que ha hecho con el avión". También, asegura que "en el aire nos ha mantenido bastante informados en todo momento sobre lo que iba a hacer".

Además, pese a lo sucedido, sostiene que "mañana o pasado me va a tocar volver a volar. Mi vida está en Canadá y tengo que ir a allí a trabajar".

