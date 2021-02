El cuaderno de Chapu: "Illa El Magno"

Traigo que es jueves y cae sobre Madrid el sirimiri de los días, minúsculos, leves, húmedos y desesperados, o me lo he imaginado yo. Menos mal que Casado se ha hecho una foto con un gorrino y a Ignacio Garriga le han preguntado si conocía el presupuesto de la Generalitat y dijo 27 millones y no 37.000. El presupuesto de la Generalitat a un candidato a la Generalitat. Van a pillar.

Carmen Calvo, Kamala la buena

A Carmen Calvo no la cogen nunca, porque es Kamala la buena y no Irene Montero, por mucho que le acunen los niños las jóvenes vestales nivel 30 del Ministerio de Igualdad y por mucho que quiera que a los chavales les den el género en el menú infantil de las hamburgueserías. Del borrador de la Ley de Igualdad no quedarán ni las raspas. Hay que descartar lo que se promete. Hasta Carmen Calvo, que desciende de los fieros guerreros de la Subbética, ha venido a decir que su plan en Cataluña es gobernar con Podemos, pero que como no dan los números, tendrán que recibir la ayuda -sorpresa- de Esquerra.

El CIS flash

Decía que tengo la sensación de que hace años que el cielo está nublado y triste, pero a cada poco se aparece un buzón de cementerios. Ya es de nuevo es verano en el CIS de José Félix Tezanos. La encuesta de intención de voto del CIS sanchista es todos los amaneceres juntos. Gana Illa por cuatro puntos en Cataluña y también suena para suceder a Angela Merkel. La madrastra tenía un espejo, Iglesias una tinaja en la piscina y Sánchez tiene a Tezanos. Gana El Salvador, última coca cola de la pandemia, llegó de Sanidad algo somnoliento y despeinado como si no hubiera pasado por casa y ahora nos enteramos de que es Alejandro Magno.