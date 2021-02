El cuaderno de Chapu: "La niñera mágica"

Traigo que en la Superbowl cantará Rosalilla que no me llama y SuperMario Draghi va a formar gobierno en Italia. porque no viene bien hacer elecciones. No me gusta esta cosa de la democracia como engorro, que se quiten los políticos, que venga... Que venga quién, que venga quién elegido por quién.

Es importante el cuidado de los niños

Quién elige quién gobierna tu país y quién elige quién cuida a tus hijos, Irene Montero tenía de presunta niñera a una alto cargo de Igualdad. Es importante el cuidado de los niños, no sé a qué viene tanto escándalo. Tanto pijo con niñera filipina... Hay que defender lo público y al fin y al cabo, con quien van a estar mejor cuidados los hijos que con un alto cargo de nivel 30 con más rango que un cónsul y que un catedrático. Yo de niñera mágica voy a pedir un abogado del Estado que le cante a mi Javier los temas de la oposición, a ver si lo duerme.

En el alero de la noche del invierno canta mi jilguero la nana del agua y canta Bárcenas en un escrito a Anticorrupción. Dice que Rajoy era “un perfecto conocedor” que suena a revista de fumadores en pipa. También cuenta que destruyó la contabilidad B del partido en una máquina de triturar papel, a quién no le ha pasado. Hay que tener en casa una pala, sesenta kilos de sal y una máquina de triturar contabilidades. El papel es un contrato con el ayer, y el pasado da más sorpresas que el futuro.